Iconische accessoires die we deze zomer nog steeds dragen Margo Verhasselt

05 juli 2018

09u53

Bron: Elle.nl 0 Nina Wie de constant veranderende wereld van de mode een beetje kent weet dat elke trend ooit wel eens zal terugkeren. Denk: badpakken, wijde broekspijpen, choker kettingen, we kunnen nog wel even doorgaan. Trends mogen dan wel komen en gaan, de grootste trends van deze zomer werden iconisch gemaakt door nog grotere iconen. Een overzicht.

Rieten mandjes

Ze mag dan wel een peperdure handtas naar haar vernoemd hebben, Jane Birkin staat bekend om haar liefde voor rieten mandjes. Een tijdloze klassieker die elke outfit een bijzondere 'je ne sais quoi' kan bezorgen. Wat ooit een accessoire was om naar de markt te gaan, prijkt nu aan de arm van bijna elke modebewuste vrouw.

De grote zonnebril

Mon amour 😍😎👸🏻 #JackyKennedy #iconstyle Een foto die is geplaatst door null (@patt_c) op 02 dec 2017 om 15:03 CET

Op de neus van veel fashionistas mag er dan wel een miniem zonnebrilletje rusten, ook de grote zonnebril blijft iconisch. Niemand minder dan Jackie Kennedy was grote fan van een gigantische zonnebril. Zo wordt verteld dat ze aan haar voordeur een grote doos met zonnebrillen bewaarde, zodat ze er altijd een bij de hand had bij het naar buiten gaan.

Haarband

Grace of Monaco, beter bekend als Grace Kelly is het icoon dat dit accessoire populair maakte. En dat zonder dat ze een poppetje leek. Onder meer bij ontwerpers zoals Alexander Wang, Gucci, Valentino en Fendi zien we de sporthaarband terugkeren op de catwalk.

Ballerina's

Audrey Hepburn and her dog Famous at Piazza Di Spagna near Spanish steps, Rome 1964 Een foto die is geplaatst door null (@) op 01 sep 2013 om 01:43 CEST

Tijdloos en past bij werkelijk alles. Zwarte ballerina's, als er iets is waar Audrey Hepburn keer op keer in gezien werd waren het deze wel. Anno 2018 worden Audrey's favoriete ballerina's gepimpt met gespen, grote strikken, glitter, lintjes, noem maar op.