Hydrateren kun je leren: in dit fruit zit het meeste water Margo Verhasselt

07 juli 2018

11u07

Bron: Well + Good 0 Nina Als er een advies is waar alle gezondheidsexperts het over eens zijn dan is het dit wel: blijf gehydrateerd. Voor sommigen gaat het bijna vanzelf, genoeg water drinken op een dag. Maar voor anderen is het dan weer een hele opdracht. Behoor je tot de laatste groep? Simpel, je kan je water ook gewoon opeten!

We kennen het gevoel, je hebt al alles geprobeerd: water met bubbels, smaakjes, fruit in, noem maar op. Er lijkt niets op de wereld te zijn dat ervoor kan zorgen dat jij de aanbevolen hoeveelheid H2O binnenkrijgt. Al is daar een oplossing voor. Diëtiste Stephanie Middleberg deelt haar geheim met lifestylewebsite Well + Good: "De juiste soort en hoeveelheid fruit kan je lichaam vaak beter hydrateren dan water alleen dat doet. Het suiker en de vitamines in de vruchten gaat helpen het beter te absorberen."

"Toch raad ik niet aan om al je water te vervangen door fruit, omdat je dan weer te veel suiker binnenkrijgt. Daarnaast kan een appeltje te veel ervoor zorgen dat je winderig wordt, een opgeblazen gevoel krijgt of zelfs geconstipeerd raakt. 2 à 3 porties fruit per dag zijn dan ook genoeg."

Genoteerd en begrepen. Sommige vruchten zijn beter dan anderen wanneer het op hydratatie aankomt, aangezien we ons nu niet massaal moeten beginnen volproppen met fruit kies je momenteel dan best de soorten uit die het meeste water bevatten.

De soorten fruit met het meeste water:

1. 90% water

Een beetje een open deur intrappen. Uiteraard staat watermeloen bovenaan het lijstje, het woord zegt het dan ook zelf, water-meloen. Niet zo'n fan van de zoete vrucht? Dan kan je ook wat aardbeien of gewone meloen eten.

2. 85 - 89% water

De top twee heeft wat meer keuze in de aanbieding, zo kan je kiezen tussen perziken, nectarines, mandarijnen, sinaasappelen, limoenen, citroenen, abrikozen, blauwe bessen en pruimen.

3. 80 - 84% water

Eindelijk komt het appeltje voor de dorst - letterlijk dan - aan bod. Op de derde plaats staan appelen, peren, mango's, druiven en kiwi's.

4. 70 - 79% water

Tot slot is er nog een plaatsje voor bananen en avocado's.

Het grootste voordeel aan hydrateren met fruit is dat veel vruchten nu momenteel het lekkerst zijn, een stukje watermeloen, nectarines.. Stuk voor stuk op z'n best in de zomer. Een portie fruit kan zo meteen een groot glas water vervangen. Dan toch maar een fruitsalade maken voor vandaag?