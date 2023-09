“Hun meubels zijn bijna kunstwerken.” Dit Belgische designmerk valt in de prijzen op prestigieuze beurs

Het Belgische designmerk Muller Van Severen valt in de prijzen. Op de Franse interieurbeurs Maison&Objet zijn ze uitgeroepen tot ‘Designer(s) van het jaar 2023'. Niemand minder dan interieurexpert Bart Appeltans gaat op zoek naar een verklaring voor hun succes en bespreekt hun populairste stuks. “Deze lamp van 850 euro is zó elegant.”

Al sinds 2011 werken Fien Muller en Hannes Van Severen aan hun merk Muller Van Severen. Intussen veroveren ze de wereld met hun speelse, kleurrijke en vooral originele ontwerpen. En dat wordt opgemerkt. Vandaag, op 7 september, is het ontwerpersduo door Maison&Objet uitgeroepen tot ‘Designer(s) van het jaar 2023'.

Deze erkenning komt van experts, collega’s en professio­nals. Dat is altijd een mooi compliment. Fien Muller en Hannes Van Severen

“Dit betekent dat ons werk opvalt in de wereld van interieur, design en decoratie”, reageren Fien en Hannes aan NINA. “Plus, deze erkenning komt van experts, collega’s en professionals uit de branche. Dat is altijd een mooi compliment.”

“Als ‘Designer(s) van het jaar’ zijn we niet alleen een rolmodel voor aankomende ontwerpers, maar ook voor onze collega’s in de branche. En het kan deuren openen naar nieuwe kansen en samenwerkingen”, klinkt het enthousiast.

Volledig scherm Fien Muller en Hans Van Severen. © Kevin Faingnaert

“Het zijn bijna kunstwerken”

Ook Bart Appeltans, die als interieurarchitect bekend raakte via ‘Blind Gekocht’, denkt dat Fien en Hannes fier mogen zijn. “Maison&Objet is een heel bekende beurs in Parijs voor winkeliers en mensen uit de interieurbranche. Ik ben er zelf ook al een paar keer geweest. Het klinkt dus als een grote prijs.”

Dat een Belgisch merk op internationaal niveau zo veel succes boekt, hebben ze te danken aan een aantal zaken, denkt Appeltans. “Ze hebben een specifieke, uitgesproken, kenmerkende stijl. Hun objecten zijn puur - eenvoudig, bijna. En tóch springen ze in het oog. Dat komt omdat Fien Mulder en Hannes Van Severen telkens op dezelfde manier spelen met verhoudingen tussen strakke en gebogen lijnen, met materialen en met kleuren. Dat maakt hun objecten en meubels zó mooi om naar te kijken. Het zijn bijna kunstwerken.”

Samen met het Deense label Hay maakten ze spiegels, vazen, kasten, tafels en lampen, maar dan voor een véél voordelige­re prijs.

“Hun designs zijn ook speciaal omdat ze zo origineel zijn. Er zijn amper merken die gelijkaardige spullen verkopen”, zegt Appeltans. Tegelijk is het een stijl die veel mensen aanspreekt. “Hun stoelen, lampen, tafels enzovoort passen in cleane, strakke interieurs, maar ze kunnen evengoed dienen als statement piece in een maximalistische, decoratief overladen ruimte.”

En dan ziet de expert nog een andere verklaring: Muller Van Severen is de voorbije jaren een aantal slimme samenwerkingen aangegaan. Samen met het Deense label Hay maakten ze bijvoorbeeld spiegels, vazen, kasten, tafels en lampen, maar dan voor een véél voordeligere prijs. Voor een tafel uit de collectie met Hay betaal je bijvoorbeeld ongeveer 1.200 euro. Bij Muller Van Severen kost een gelijkaardig model het dubbele.

“Dankzij zulke samenwerkingen kan je een veel breder publiek aanspreken. Dat is commercieel interessant, want dan komen je klanten niet alleen uit een nichegroep van designliefhebbers.”

Van een lamp tot onderleggers die je aan je muur kunt hangen: dit zijn hun meest bekende designs

1. Iconische hanglampen

Wie Muller Van Severen kent, denkt wellicht spontaan aan hun iconische hanglampen. Het is een van de eerste dingen die ze als duo ontwierpen. Toen ze hun huis aan het renoveren waren, merkten ze dat ze geen lichtbron konden aansluiten in het plafond. Ze besloten dan maar om een lamp te maken die aan de muur kon hangen. Intussen is het model zelfs zo bekend dat mensen het thuis bric-à-brac namaken.

“Deze lamp is atypisch, maar heel elegant”, vindt ook Bart Appeltans. “Je kan hem op verschillende manieren introduceren in je huis: in de hal, boven een tafel, in een woonkamer,... Ondanks de fijne en eenvoudige vorm, zorgt de hanging lamp toch voor een opvallende meerwaarde in een ruimte.”

Prijs: 850 euro.

2. Een stoel als statement

Volledig scherm De 'solo seat'. © Muller Van Severen

Muller Van Severen heeft al heel wat meubels op de markt gebracht, waaronder de solo seat. Dat is een simpele stoel, eigenlijk. Niet meer dan een stalen frame met een lederen zitting. Maar dat is ook de bedoeling: het toont dat er schoonheid in eenvoud kan zitten. Het leuke is dat er ook variaties op zijn gemaakt, zoals de schommelstoelversie of de duo seat, waar - zoals de naam het zegt - twee personen in kunnen zitten.

“Deze stoel gaat volledig op in het interieur en is tegelijk een echte blikvanger”, zegt Appeltans. “De combinatie van het fijne frame en de gebogen lederen lap creëert een mooie spanning. Dat maakt het een verrassend meubelstuk.”

Prijs: 2.245 euro.

3. Multifunctionele onderleggers

Volledig scherm © Muller Van Severen

Onderleggers voor je kookpotten die ook nog eens mooi zijn om naar te kijken: het idee alleen is al uitzonderlijk. De ‘Trivets’ zijn dan ook een van de meest succesvolle ontwerpen van Muller Van Severen. Het zijn gelakte stalen onderzetters die je zowel op de eettafel kunt leggen als aan je muur kunt hangen, als een abstract kunstwerk.

Appeltans: “Dit is commercieel gezien een heel slimme zet. Deze onderleggers zijn óók wanddecoratie. Wat een meerwaarde. Het is een tof cadeau om te geven, maar ook een leuk hebbeding voor jezelf.”

Prijs: 120 euro.

