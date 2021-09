Huisarts Sofie Lemmens uit ‘Is er een dokter in de zaal?’: “Als vrouw ’s nachts alleen op pad moeten vind ik onverantwoord”

Vrouwen zijn kwetsbaar. Zeker ’s nachts wanneer het donker is. Dat weet Sofie Lemmens uit ‘Is er een dokter in de zaal’ maar al te goed. Tijdens haar nachtelijke huisbezoeken bedenkt ze zich dikwijls dat niemand weet waar of bij wie ze is. Toch geniet ze sinds haar studententijd met volle teugen van het vallen van de avond. Tegenwoordig ploft ze het liefst samen met haar partner in de zetel. “Ik ken collega’s die ’s nachts hun man meenemen naar huisbezoeken.”

“Ik weet dat ik er moe uitzie, dus ik weet niet wat dat gaat geven op de foto straks. (lacht) Sinds corona is de job van huisarts ontzettend zwaar. Ook vandaag nog: terwijl een patiënt voor mijn neus zit, gaat de telefoon non-stop. Mensen weten sinds de eerste lockdown dat huisartsen ook telefonisch advies geven, vragen beantwoorden en voorschriften kunnen doormailen terwijl dat eigenlijk niet langer de bedoeling is. Maar het is niet de fout van de patiënten, de regering heeft de coronamaatregelen onnodig ingewikkeld gemaakt. Mensen kunnen er niet meer aan uit en komen met al hun vragen bij ons terecht. Ons beroep moet herbekeken worden.”

“Vroeger was een huisarts een soort God die alles deed voor iedereen op elk moment van de dag, maar dat is niet langer houdbaar. Ook mijn wachtdiensten beginnen door te wegen. Onlangs moest ik bloed afnemen van een jongeman die een zwaar verkeersongeval had veroorzaakt. Hij bleek onder de invloed van drank en drugs. In het midden van de nacht moest ik een kleine donkere politiecel in. Hij werd vastgehouden door enkele politiemannen, maar slaagde erin die spuit uit zijn arm te trekken. Het bloed spoot in het rond.”

“Ik herinner me ook een nacht waarin ik in mijn Uggs en in jogging op mijn eentje een verlaten pleintje over moest terwijl niemand wist waar ik was. Heel bevreemdend was dat. Beangstigend ook. Eén keer ben ik tijdens zo’n nachtelijk huisbezoek bij een patiënt vertrokken. Hij had een caravan in zijn tuin en vroeg me om mee naar daar te trekken omdat ‘al zijn medicijnen daar stonden’. Ik vroeg hem zijn medicijnen te gaan halen, maar hij weigerde. Hij begon me zelfs te bedreigen.”

“Als vrouw ’s nachts alleen op pad moeten terwijl niemand weet waar je bent of bij wie, vind ik onverantwoord. Als vrouw ben je nog altijd kwetsbaar. Oké, we kunnen politiebegeleiding aanvragen, maar dat is praktisch niet haalbaar. Waarom gebruikt de politie ’s nachts niet standaard de spoeddiensten? Daar zijn wel altijd meerdere professionals aanwezig.”

“Ik vind dit echt een hot issue. Ik ken collega’s die ’s nachts hun man meenemen naar huisbezoeken. Voor mij is dat geen optie. Mijn man is cardioloog, die wordt zelf soms opgeroepen ’s nachts en dat is dan altijd om iemands leven te redden. Intussen heb ik binnen de drie seconden al een hartslag van 180 wanneer mijn telefoon ’s nachts gaat. Ik weet het, ik zou er iets aan moeten doen, maar we hebben de tijd niet om die strijd aan te gaan.”

De wijsheid van ouderen

“Meer en meer kies ik voor werk met 65-plussers met mentale moeilijkheden. Ook daar word ik ’s avonds wel eens opgeroepen omwille van een patiënt met ernstige gedragsproblemen, maar daar ben ik nooit alleen. Ik vind dat werk ontzettend waardevol. Sowieso ben ik graag in het gezelschap van oudere mensen omwille van hun levenswijsheid en hun verhalen. Ondanks al die nachtelijke oproepen anticipeer ik graag op de avond. Ook als student had ik dat al, ik kon de hele namiddag toeleven naar de avond, me erop voorbereiden, me klaarmaken. Wanneer de avond dan uiteindelijk valt, kan ik daar enorm van genieten. Het is een tijd van decompressie en loslaten.”

“Onze weekendavonden richten we bewust in. Elke vrijdagavond ga ik met mijn man uit eten en vragen we een babysit, hoe moe we ook zijn. Dan leven we op. Op zaterdagavond vragen we of gaan we dikwijls bij vrienden eten. Met de kinderen. Ze kunnen net als wij al genieten van ‘het aperitiefmoment’. Ik ben blij dat mijn man en ik in dezelfde wereld zitten. Ik leerde hem kennen op het werk, ik was nog stagiaire en hij was al assistent cardio. Het rare was dat ik al voelde dat hij speciaal was toen ik zijn naam op papier zag staan. Nog voor ik hem tegenkwam, zei een bevriende collega me al op de gang: ‘Ik heb net je toekomstige man ontmoet’. En ze had gelijk, het was liefde op het eerste gezicht.”

“Tijdens de week liggen Mick en ik het liefst van al samen in de zetel. Ik stuur hem overdag soms een bericht: ‘Ik kijk al uit naar het zetelke vanavond.’ We doen dan eerst een ronde langs onze slapende kinderen en dan ploffen we samen neer, onze handen over elkaar, om samen uit te doven. We zeggen dan tegen elkaar: ‘We vertellen later wel over onze dag. Nu even niet.’”

Wie is Sofie? • 37 jaar, geboren op 12 april 1984

• is huisarts in haar eigen praktijk en in ‘Is er een dokter in de zaal?’ met Philippe Geubels op Eén

• is 12 jaar samen en getrouwd met Mick Luykx, een cardioloog. Samen hebben ze drie kinderen: Lola (10), Jack (8) en Oscar (6)

• slaapt gemiddeld 7 à 8 uur per nacht, ze gaat rond 22.30 uur slapen in de week, rond middernacht in het weekend

