“Huilen doe je maar op het toilet.” Hoe ga je om met emoties op de werkvloer? Expert geeft advies

Waarom triatlete Emma Pal­lant-Brow­ne haar menstrua­tie­vlek niet verstopt: “Je kunt er anderen mee helpen”

“Dit is de realiteit voor veel vrouwen en dat is precies waarom ik het deel.” Emma Pallant-Browne weert de commentaar die ze krijgt op een, intussen beruchte, Instagrampost. Daarop was te zien hoe de ongestelde triatlete door haar pakje bloedde tijdens een van haar marathons. “Ik hou van mijn menstruatie.”