Huidverzorging voor mannen boomt: wedden dat je vader zondag (stiekem) blij is met deze 13 cadeaus?

Origineel uit de hoek komen op een feestdag die traditioneel gedomineerd wordt door sokken en biermanden is niet altijd even makkelijk. Maar wedden dat deze uniseks beautycadeautjes zo leuk zijn dat ze je vader de clichés meteen doen vergeten? En zo niet, heb je er zelf tenminste nog iets aan.

De tijd dat een cadeau voor papa zoveel betekende als een fles aftershave, ligt ver achter ons. Anno 2023 is het beautygamma voor mannen serieus uitgedeind. Volgens onderzoek van Custom Market Insights bedroeg de markt voor mannencosmetica wereldwijd bijna 51 miljard euro. Tegen 2030 zou dat maar liefst bijna 102 miljard euro zijn.

Van bijzondere geuren over verzorgende lotions tot zalig zen douchen, beauty voor mannen zit duidelijk in de lift. Denk maar aan Harry Styles die een nagellaklijn lanceerde. Of Alex Rodriguez (de ex van J.Lo) die een concealer op de markt bracht. Al blijkt vooral skincare de sterke stijger: zo ging de verkoop van huidverzorging voor mannen met maar liefst 23 procent omhoog ten opzichte van 2021, dat rapporteerde marktonderzoeksbureau NPD Group.

Volledig scherm Rechts: ook Brad Pitt heeft zijn eigen skincare voor mannen uitgebracht, 'La Domaine'. Links: de nagellak van Harry Styles, onder zijn beautymerk 'Pleasing'. © rv

Laat het een inspiratie zijn en geef vaderlief dit jaar eens een origineel beautycadeau, hij is nu eenmaal een crème van een vent.

Verwennerij voor in de douche

Iedereen die al eens een half leeggeknepen tube vond in de douche, die weet: mannen appreciëren een zacht vel en gezonde haardos óók. En al helemaal als daar nog eens een heerlijk aromatische geur bij komt kijken.

Verras hem voor Vaderdag met een luxueus douchemoment (waar je trouwens evengoed zelf van kan profiteren, want op de geur en matzwarte verpakking na is er weinig onderscheid tussen mannen- en vrouwenproducten). De ingrediënten zijn precies dezelfde, de structuur van onze haren ook. Met een verzorgende shampoo en hydraterende douchegel doe je dus iedereen in huis een plezier.

Volledig scherm © rr

1. The Gift Label, Giftbox Best Dad Hand Soap & Body Wash, 24,99 euro bij thegiftlabel.com

2. Weleda, Active Fresh Shower Gel, 7,99 euro bij Kruidvat

3. Aesop, Conditioner, 41 euro bij dhondt.be

4. Seb Man, The Purist Purifying Shampoo, 18,79 euro bij Douglas

Skincare voor mannen: niet zó anders dan die voor vrouwen

Merken als The Ordinary, Typology en het Belgische Likami focussen op efficiëntie en wetenschappelijk onderzoek, los van gender. Dat zie je in hun communicatie – op social media wisselen mannen en vrouwen elkaar af – en aan hun verpakkingen: neutraal, sober, maar toch stijlvol. Hun credo? Skincare is voor iedereen.

In theorie zijn er kleine verschillen. Zo is de mannelijke huid doorgaans iets vetter. Door de gezichtsbeharing hebben ze meer talgklieren – elk haartje bevat namelijk een talgklierzakje – die door het mannelijke hormoon testosteron bovendien meer talg produceren.

Verder is hun huid vaak dikker, met meer collageen en spierweefsel. Daardoor ontwikkelen mannen later rimpels, al zijn ze door die sterke spieren wel dieper. In de praktijk gelden de beautybasics voor ons allemaal, of je huid nu wel of geen stoppels telt. Dat wil zeggen: reinigen, verzorgen en beschermen.

Volledig scherm © rr

1. Likami, Anti-Pollution Shield SPF 30, 49 euro bij likami.com

2. Typology, SPF30 Face Sun Cream with Aloe Vera, 28,50 euro bij typology.com

3. The Ordinary, Glucoside Foaming Cleanser, 12,95 euro bij Zalando

4. Clyde for Men, Soothing Moisturizing Face Care, 40 euro bij Senteurs d’Ailleurs

Of geef hem een heuse beautybehandeling cadeau, die zijn er nu óók voor mannen

Wist je dat er in Engeland ondertussen zogenaamde ‘all-male beauty salons’ zijn? Een plek om behaarde ruggen te laten waxen, borstelige wenkbrauwen te temmen of handen en nagels te laten verzorgen zónder verbaasde blikken van vrouwelijke klanten. Bij ons voorlopig nog niet zo mainstream, maar met een van deze twee treatments scoor je gegarandeerd ook.

Volledig scherm © Getty Images/Westend61

• Snel, efficiënt én effectief, dat is een power boost treatment. Deze razendsnelle, oppeppende behandeling geeft je in een paar minuutjes precies de boost die je nodig hebt. Niet te veel poespas, wél veel resultaat.

4 Men Power Boost Treatment, 50 euro bij Skincorner in Hasselt - skincorner.be

• Liever een uitgebreide behandeling afgestemd op de huid − waar indien gewenst ook wenkbrauwen worden bijgewerkt? Ga voor 50 minuten diepe zuivering (ook gerstekorrels en mee-eters worden verwijderd) en natuurlijk ook wat welverdiende ontspanning.

Weleda-gezichtsbehandeling man, 72,50 euro bij Weleda City Spa in Gent - cityspa.weleda.be

Parfum komt ondertussen in ‘hybride’ uniseks varianten: geen geslacht, veel karakter

Terwijl je voor een mannenparfum vroeger tot de hout- en citrusgeuren veroordeeld was, vind je nu steeds meer mannelijke (of uniseks) geuren op basis van bloemen.

Enerzijds heeft dat te maken met de immense populariteit van oosterse geuren, waar mannen traditioneel zware bloemengeuren verkiezen, zoals jasmijn of rozenextract. Anderzijds laten we ons steeds meer leiden door kwaliteit en originaliteit, in plaats van genderhokjes.

Het resultaat zijn meer hybride geuren: parfums zonder geslacht maar boordevol karakter. Die zowel man als vrouw (of alles daartussenin) zonder problemen kunnen dragen. Zo ruik je elkaar de hele dag door, nog zo romantisch.

Volledig scherm © rr

1. Maison Francis Kurkdijan, l’Homme à la rose, 195 euro (70 ml) bij Fin du Jour

2. LOEWE, Aire Anthesis, 190 euro (100 ml) bij de Bijenkorf

3. Jo Malone, Jasmine Sambac & Marigold Cologne, 120 euro (50ml) bij Parfuma

Lees ook: