Houdt je kat stress of zelfs een depressie over aan de pandemie? Dierenarts: “Ik zag meer katten met kwaaltjes zonder duidelijke oorzaak”

Aandoen­lijk: volgens nieuwe studie zien kittens hun baasje als ouders

14 augustus Er zijn niet veel dingen in de wereld die kunnen tippen aan de snoezigheid van een kitten. Maar misschien nog wel schattiger: kittens zien hun eigenaars als ouders en worden, net als baby’s, emotioneel beïnvloed als ze van hen weggaan of terugkeren. Dat bleek uit een nieuwe studie uitgevoerd in de Verenigde Staten.