Hou het hoofd koel met deze 7 kapsels én tips van onze beautyredactrice. “Zo voorkom je dat je haar droog wordt”

Het is heet vandaag en dat voelt ook ons haar. We kunnen het maar beter beschermen tegen de warmte, het verbranden en alle gevolgen, lees: witte schilfertjes, van doen. Om het hoofd koel te houden tipt onze beautyredactrice Sophie Vereycken zeven hippe, maar vooral makkelijke kapsels. Stap voor stap toont ze hoe je jouw lokken zelf zo modieus opsteekt. En dan legt ze nog haarscherp uit of we onze bezwete haren vaker moeten wassen én wat we kunnen doen tegen dat plakkerig haar.

Om te beginnen: heeft elk haartype even veel last van de warmte? “De manier waarop je haar geknipt is, maakt een verschil”, begint beautyredactrice Sophie. “Laagjes voelen luchtiger, terwijl haar dat op een lengte geknipt is zwaarder valt en dus ook zwaarder aanvoelt op warme zomerdagen. Lang haar kriebelt op je rug of nek als je zweet. Of het per se lastiger is dan kort haar? Dat dan weer niet.”

“Lange kapsels hebben namelijk als voordeel dat je ze makkelijk kan opsteken, terwijl je bij kortere snits (zoals een bob of een carré) vaak net geen paardenstaart of dotje kan maken. En als het wel lukt, springen er snel plukjes los, die even goed in je nek gaan plakken.” Hoe dan ook vormen deze 7 ideale zomerkapsels een mooi begin voor elk haartype én houden ze zelfs bij dertig graden (of meer) stand.

1. Vlechtje in een dot

Alles waarbij je haar uit de weg is, is goed. Probeer daarom dit easy peasy opsteekkapsel. Vlecht het haar in tot beneden. Wil je dat de vlecht goed zichtbaar is zoals in dit geval? Vlecht dan onder elkaar in plaats van boven elkaar, zoals bij de klassieke french braid. Sluit onderaan af met een klein elastiekje, maar trek het haar er niet helemaal door. Hoe meer erin blijft zitten, hoe makkelijker de volgende stap. Vouw dan het uiteinde van het staartje onder de vlecht en steek vast met veel schuifspeldjes. Trek de vlecht op het einde nog wat losser voor meer volume.

2. De cord knot

Deze verovert al ruime tijd het internet. Niet zo gek, want het geknoopte dotje ziet er niet alleen elegant uit, het is ook nog eens amper twee minuten werk. Nu laait de trend weer volop op, want: ideaal voor bij zomerse temperaturen. De opzet is simpel. Maak een halve staart, twist de onderste helft en pin deze met schuifspeldjes over je dot.

Let wel: Je knotje staat of valt letterlijk met de juiste producten. Je lokken hebben voldoende textuur nodig om netjes te blijven zitten. Heb je van nature krullen, dik of stug haar? Dan heb je aan een zeezoutspray voldoende. Is je haar eerder aan de fijne en gladde kant? Breng dan ook wat droogshampoo of texture powder aan voor meer grip.

3. Het vrolijke knotje

Een kapsel dat je zowel met lang als met kort haar in elkaar kan knutselen? Het bestaat. Deze vrolijke combinatie van een knotje met twee vlechtjes staat niet alleen leuk, maar blijft ook de hele dag stevig op z’n plek. Maak aan weerszijden van het hoofd twee vlechtjes. Bind dan al het haar samen. Trek de vlechten eventueel wat losser voor iets meer volume. Maak de uiteinden van de vlechtjes los en bind al je haar samen in een knotje. Steek vast met schuivertjes en werk eventuele babyhaartjes onderaan weg met haarlak.

4. De chignon

De chignon – de lage knot die precies aan de bovenkant van de nek prijkt – is een welkom kapsel bij hitte. Altijd elegant, en in een wip gefikst. Maak een halve staart en draai deze binnenstebuiten zodat je een twist krijgt. Verdeel nu al het haar dat loshangt (ook de rest van de paardenstaart) in twee losse dotjes. Schuif de dotjes in elkaar door de ene dot door de ‘holte’ in de andere te halen. Zet alles vast met schuifspeldjes en verberg de uiteinden. Klaar!

5. De koninklijke chignon voor kort haar

Wil je dit kapsel ook met kort haar? Dat kan. Maak zoals hierboven een staart en twist hem. Dan begint het kunst- en speldwerk. Vouw al het loshangende haar naar binnen, over de twist, en maak vast met schuivertjes. Heb je fijn haar? Vergeet dan geen droogshampoo of texture powder voor meer grip.

Merk je dat schuivertjes of haarspelden makkelijk wegglijden? Spray ze dan eerst in met haarlak voor je ze in je haar doet, zo wordt het oppervlak iets ruwer en blijven ze beter zitten.

6. Prettig pittig

Haarklemmen of claw clips zijn weer het haaraccessoire van de zomer: ze zijn makkelijk, veelzijdig en ze geven je look meteen een trendy twist. Begin je haar vanboven in te vlechten met twee strengen in plaats van drie. Begin bovenaan de kruin en werk naar beneden, zodat je een mooi glad effect naar achteren krijgt. Stop onderaan waar je nek begint, en neem alles samen in een staart. Plooi je haar over elkaar heen, dat mag rommelig voor een speels effect. Clip erin, en klaar!

Volledig scherm © Sophie Vereycken

7. De baby braids

De look is zo simpel als hij klinkt: twee of drie dunne vlechtjes aan elke kant van je gezicht. Al is het grote voordeel toch dat je er zo veel kan maken als je zelf wilt. In de zomer wagen heel wat celebs zich aan deze look. Logisch. Door vooraan twee vlechtjes te leggen hou je het haar dat het snelst in je gezicht valt, en dus gaat plakken door te zweten, uit je gelaat. Dat is heel fijn aan dit kapsel.

Al vindt beautyredactrice Sophie het soms ook een voordeel om het haar gewoon los te laten bij warm weer. “Zo is je nek goed beschermd tegen venijnige zonnestralen.”

Vergeet niet om je haar - net zoals de rest van je lichaam - te beschermen tegen de zon, waarschuwt Sophie. “Dat kan met een petje of haarband, al zijn er tegenwoordig ook veel sprays met UVA- en UVB-bescherming. Zo voorkom je dat je haar droog en broos wordt door de zon.

Wat kun je nog doen tegen plakkerig haar?

• Skip bij deze hitte tijdelijk alles van rijke conditioners, maskers of zware oliën. Die maken je haar zwaarder, waardoor een opsteekkapsel minder goed blijft zitten.

• Sporters dragen niet voor niets een hoofdband tijdens het sporten. De stof is erg absorberend en neemt het zweet op, waardoor je er minder last van hebt. Natuurlijk is zo’n typische sportband niet bijzonder stijlvol, maar er zijn ook leuke haarbanden of scrunchies in absorberende materialen die wél hip zijn, zoals tetra of badstof.

• Droogshampoo helpt ook: het poeder is ontworpen om overtollig zweet en talg te absorberen, en doet dat dus ook in je zomer. Gebruik het niet enkel als je haar al vet is, maar dus bijvoorbeeld ook preventief op een extra warme zomerdag.

• En tot slot: skip hittetools zoals je stijltang en haardroger (als je durft). Zo maak je je haar niet nóg warmer dan het al is. Door het aan de lucht te laten drogen heeft het trouwens vaak iets meer slag, waardoor het luchtiger valt. Gebruik eventueel een styling cream, zoals deze, speciaal ontwikkeld voor dagen waarop je de haardroger liever links laat liggen.

Dagje zonnen: wassen maar?

“Je hoeft je haar niet per se vaker te gaan wassen met deze temperaturen. Zweet is in feite zout water, geen olie, en je haar wordt er dus niet automatisch vetter van. Wel kan het helpen om een deep clean shampoo te gebruiken, zegt Sophie nog. “We zijn veel buiten, dragen zonnecrème, eventueel een petje tegen de hitte, ... dat wil wél zeggen dat talg, restjes zonnecrème en pollutie zich opstapelen. Met een deep clean shampoo spoel je alles uit je haar, zodat je haar weer proper en luchtig aanvoelt.”

