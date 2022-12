HOROSCOOP. Verrassende vonk voor Steenbok en meer rust voor Maagd: astrologe Esther voorspelt je week

Hikingva­kan­ties zijn populair­der dan ooit: dit zijn de 5 mooiste meerdaagse trails door Europa

In 2023 zijn actieve vakanties populairder dan ooit. Zoals de meerdaagse trail: gewapend met niets dan een rugzak, blarenpleisters en heel veel goesting de wilde natuur ontdekken. We tonen je de fraaiste tochten in Europa. Redactrice Sophie testte er alvast eentje uit in IJsland. “Wanneer ik me na een slechte nacht in de berghut naar de gemeenschappelijke wasplaats begeef, slaan de regen en ijzige wind me in het gezicht. Dat belooft.”

28 november