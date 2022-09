HOROSCOOP. Veel zorgen voor Leeuw en spannende date voor Kreeft: astrologe Esther voorspelt je week

Gespot in ‘Blind Getrouwd’: waarom zijn groene kostuums zó populair? “Dries Mertens zit er ook voor iets tussen”

Je kon er niet naast kijken: in de eerste aflevering van ‘Blind Getrouwd’ stonden Brecht én Dziubi samen in hetzelfde donkergroene pak voor het altaar. “What the actual f*ck”, riep Brecht uit, maar wie de trouwtrends kent, is veel minder verbaasd. “Groene kostuums zijn een echte hype nu”, zegt Lisa van Lost in Pablos, waar Brecht en Dziubi hun pak kochten. Bij Café Costume raden ze hun klanten de kleur ondertussen zelfs af. “Wil je echt origineel zijn, dan zijn er betere opties.”

