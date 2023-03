HOROSCOOP. Turbulente werkweek voor Stier en veel fun voor Schorpioen: astrologe Esther voorspelt je week

Deze ‘maan-test’ is superpopu­lair op sociale media en helpt je achterha­len wie je soulmate is

Of je er in gelooft of niet: de populariteit van astrologie neemt toe. Nu moeit het zich zelfs met je liefdesleven. Online passen duizenden mensen de ‘Moon Phase Soulmate’-test toe om te zoeken naar hun zielsverwant. Hoe werkt die speciale test? En kan je überhaupt zien of de liefde in de sterren geschreven staat? “Het is geen hapklare quick-fix die je ineens gelukkig maakt.”