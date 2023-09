HOROSCOOP. Te veel calorieën voor Ram en onrust op het werk voor Stier: astrologe Esther voorspelt je week

Gebruik jij ook deze herkenbare rekensomme­tjes om dure uitgaven te verantwoor­den?

“Als ik een handtas koop van 300 euro en die elke dag gebruik, dan kost die me minder dan één euro per dag. Dus is de tas quasi gratis.” Klinkt deze redenering herkenbaar? Dan doe je onbewust aan ‘girl math’. En je bent niet alleen. Vrouwen posten op sociale media massaal hun herkenbare financiële wijsheden.