HOROSCOOP. Sexy ontmoeting voor single Stier en gepieker voor Weegschaal: astrologe Esther voorspelt je week

Ester (28) toont haar beachbody. “‘Mensen zeggen soms: ‘je lijkt steeds meer op je mama’. En dan denk ik: ‘oh nee!’”

Tijdens de zomer kom je weleens een stappenplan tegen voor de perfecte bikinibody. Stap één: doe zwemkleding aan. Stap twee: je hebt een bikinibody. That’s it. Om die boodschap in de verf te zetten, poseert Ester (28) in badkleding. De laatste jaren is ze enkele kilo’s bijgekomen, en dat vreet soms aan haar. “Ik weet dat het nergens voor nodig is, maar het is soms sterker dan mezelf.”

8 juli