HOROSCOOP. Rust voor Ram en relatieproblemen voor Leeuw: astrologe Esther voorspelt je week

Celebritykoppel Victoria en David Beckham vierden deze week hun 24ste huwelijksverjaardag. Bijna een kwart eeuw gelukkig getrouwd. Hoe doe je dat? Hyperpopulaire lifecoach Jay Shetty definieert acht heldere do’s en don’ts voor wie in relaties vaak de mist in gaat. “Op de juiste manier ruziemaken is een van de belangrijkste factoren in lange liefde.”