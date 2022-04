HOROSCOOP. Romantiek voor Steenbok en financieel extraatje voor Stier: astrologe Esther voorspelt je week

GETEST. Voor wie aan haarver­lies lijdt, is er een remedie met eigen bloed. “Ik moet op mijn tanden bijten”

“Ik dacht: ik verlies gewoon wat haar. Het zal aan de stress liggen. Maar het werd erger. Voor ik het wist, checkte ik in elke spiegel of ik kale plekken kreeg.” Veel mannen én vrouwen krijgen last van haaruitval, waaronder Bazart-gitarist Simon Nuytten (29) en onze redactrice Liesbeth (30). Een van de nieuwste behandelingen is PRP. Het geheim ervan: je eigen bloed. Drie artsen en specialisten leggen uit hoe de techniek werkt, en Liesbeth neemt de proef op de som. “Deugd doet het niet.”

6 april