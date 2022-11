HOROSCOOP. Relatiebreuk voor Schorpioen en veel energie voor Ram: astrologe Esther voorspelt je week

COLUMN. Jeroen krijgt een Instagram­ver­zoek waarvan zijn hart een sprong maakt. “We verklaar­den elkaar de liefde”

Hebben we allemaal een persoon die ons week in de benen maakt als we aan hen terugdenken? Jeroen in elk geval wel. Hij blikt terug op zijn oude én eerste liefde: Els. Ze schreven brieven naar elkaar, hij fluisterde ’s nachts in zijn bed lieve woordjes gericht aan de prima ballerina en af en toe ontmoeten ze elkaar in het echt. Maar Els leeft ondertussen een ander leven, ziet Jeroen op haar Instagram. Wat dat met hem doet? “Els, ach Els. Kom hier dat ik je innig maar erg zedig omhels.”

1 november