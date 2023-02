HOROSCOOP. Promotie voor Waterman en relatie-issues voor Weegschaal: astrologe Esther voorspelt je week

Trend op sociale media: de-influen­cing: “Koop deze producten niét, ze zijn je geld niet waard”

Vandaag de dag zijn het niet meer reclamespotjes, maar influencers die met de scepter zwaaien. Ze bepalen wat we dragen, smeren, eten. Kortom: waar stervelingen hun geld aan uitgeven. Maar op sociale media ontstaat nu een tegenbeweging van ‘de-influencers’ die juist het tegenovergestelde doen. Hun nobele doel: de (financieel) kwetsbare consument beschermen. “Mooie verpakking of niet, het is nog steeds rotzooi.”