HOROSCOOP. Kerststress voor Kreeft en veel feestjes voor Weegschaal: astrologe Esther voorspelt je week

Monsterhit op Netflix en ook geliefd door fashionista’s: ‘Wednesday’ maakt gothic mode weer hip

Niet schrikken wanneer je een leger jongeren in het zwart op straat ziet. De ‘goth’ is immers terug van weggeweest, zij het in een moderner jasje en met nieuwe antiheldin: Wednesday. De nieuwe serie van Tim Burton is sinds eind november op Netflix te zien, maar nu al laat de norse dochter van de familie Addams haar effect op menig outfit voelen.

12 december