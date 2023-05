HOROSCOOP. Intense veranderingen voor Waterman en fun voor Maagd: astrologe Esther voorspelt je week

Oranje huid, strepen of bruine handen: expert geeft oplossin­gen voor al wat foutloopt met zelfbrui­ner

Gezegend met benen als melkflessen? Niet erg, tegenwoordig haal je een bruine huid gewoon uit een potje. Al is dat niet risicovrij. Vlekken, strepen, bruine handen of — horror — een oranje huid zijn veelvoorkomende drama’s na zelfbruiner. Maar die kan je voorkomen of snel oplossen eens het kwaad geschied is. Een tanning expert legt uit hoe. “Slaap ‘s nachts zoveel mogelijk met een losse pyjama.”