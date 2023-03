HOROSCOOP. Hoog libido voor Waterman en verrassingen voor Stier: astrologe Esther voorspelt je week

Stiekem je condoom uitdoen of 'stealthing’ is strafbaar. Advocaat: “Er is wel één probleem”

In Nederland staan twee mannen terecht voor ‘stealthing’, de praktijk waarbij een sekspartner ongevraagd een condoom uitdoet. Is dat ook in ons land strafbaar? Strafrechtspecialist Erik Schellingen van Advocaat.be geeft uitleg. “Het is niet omdat iemand A wil doen, dat ze B ook zien zitten.”