HOROSCOOP. Geldproblemen voor Vissen en succes voor single Maagd: astrologe Esther voorspelt je week

Onderzoe­ker vindt nieuwe verklaring voor waarom we dromen. “Vliegen kan een metafoor zijn voor vrijheid”

Waarom dromen we? Dankzij een doorbraak kunnen we nu een antwoord op die vraag — beginnen te — formuleren. Internationaal bekende slaaponderzoeker Antonio Zadra is het brein achter de nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde verklaring die een deel van onze dromen kan verklaren. Hoe gek ze ook zijn. Wat vooral blijkt? Ze betekenen vaak meer dan we denken. “Het beste van al? Onze droompersonages reageren ook op ons.”

25 mei