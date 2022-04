HOROSCOOP. Frustraties in de liefde voor Kreeft en carrièrewending voor Stier: astrologe Esther voorspelt je week

De NINA-horoscoop kreeg een grondige update. Elke week onthult astrologe Esther van Heerebeek nu nog diepgaander wat de sterren voor jou in petto kunnen hebben, als je daarin gelooft. Stellen je gezondheid en je geld het goed en welke plottwists staan er je in je carrière of in de liefde te wachten? Esther geeft voor elk sterrenbeeld een helder overzicht. “De maan ligt dwars en dat kan spanningen in je relatie geven, Steenbok.”

Ram (21-3 t.e.m. 21-4)

Algemeen: Toffe gesprekken met planeet Mercurius aan je zijde.

Relaties: Planeet Mercurius belooft interessante ontmoetingen en gesprekken deze week. Je schakelt snel en je weet duidelijk over te brengen wat je bedoelt en waar je behoefte aan hebt. Voor singles kan dit een nieuwe ontmoeting betekenen.

Gezondheid: Je mindset is van belang voor je health deze week. Denk je positief, dan voel je je goed. Omdat de zon nu in Ram staat, is het aan te raden veel te bewegen en actief bezig te zijn.

Carrière: De invloed van planeet Mercurius helpt je bij zakelijke gesprekken, presentaties of vergaderingen. Je komt duidelijk en zelfverzekerd over. Ook handig wanneer je gaat solliciteren.

Geld: De keerzijde van deze planeetinvloed is impulsiviteit. Let erop dat je deze week niet meer geld uitgeeft dan je hebt. Laat je niet verleiden tot impulsaankopen en zorg voor reserves.

Stier (22-4 t.e.m. 21-5)

Algemeen: Planeet Uranus zorgt voor een frisse wind.

Relaties: Je hebt toffe ideeën voor activiteiten met je lief. Toon initiatief en ga ervoor, dat weet je wederhelft zeer te waarderen. Als single kijk je eerst de kat uit de boom, voordat je in actie komt.

Gezondheid: Relaxen, lichamelijk contact en intimiteit is precies wat je nu nodig hebt. Dit helpt je ontspannen en weer in balans te komen. Zeker wanneer planeet Uranus je af en toe opschrikt met verrassend nieuws.

Carrière: Hoewel de week voorspelbaar lijkt, mag je toch verrassende wendingen verwachten. Wees hier niet bang voor, sta het toe. Planeet Uranus belooft een frisse wind door je job of studie.

Geld: Je kunt deze week voor een onverwachte kostenpost komen te staan. Gelukkig ben je een spaarzaam type en kun je dit opvangen. Schrik er dus niet van.

Tweelingen (22-5 t.e.m. 21-6)

Algemeen: Je zit deze week lekker in je vel.

Relaties: Met je eigen planeet Mercurius in je teken zit je lekker in je vel. Je besteedt graag aandacht aan je lief, vriendinnen of familie en je haalt er veel voldoening uit. Aan het begin van de week zorgt de maan ervoor dat je graag thuis bij je gezin bent.

Gezondheid: Pas op dat je deze week niet alleen mentaal bezig bent. Voor je gezondheid is het van belang om af en toe je ogen weg te halen van beeldschermen. Ga dus regelmatig lekker naar buiten en haal een frisse neus.

Carrière: Voor sollicitatiegesprekken is dit een prima week. Je weet jezelf goed te verkopen. Ook voor studies, cursussen en workshops is dit een uitstekende week. Steek daar dus gerust tijd in.

Geld: Planeet Mercurius maakt impulsief, dus ook wat betreft je uitgaven. Check bij jezelf, voordat je iets wilt kopen, of je het echt nodig hebt. Zo niet, laat het dan lekker liggen.

Kreeft (22-6 t.e.m. 23-7)

Algemeen: Communiceren is soms een lastige klus.

Relaties: Planeet Mercurius maakt het je niet gemakkelijk deze week. Vooral communiceren is een dingetje. Je komt lastig uit je woorden of je wordt verkeerd begrepen. Dit kan frustraties in je relatie opleveren.

Gezondheid: Zit je niet lekker in je vel, probeer dan toch erover te praten. Ook al is het lastig, neem je tijd ervoor bij iemand die je vertrouwt. Dat maakt het minder zwaar voor je.

Carrière: Op je werk speelt eigenlijk hetzelfde. Verloopt iets niet naar je zin, geef het dan aan. Dat is beter dan je frustraties op te kroppen.

Geld: Het is raadzaam je hand op de knip te houden. De kans dat er onverwacht een rekening binnenvalt, is groot. Valt het mee, dan kun je later alsnog iets extra’s uitgeven.

Leeuw (24-7 t.e.m. 23-8)

Algemeen: Reken op inspirerende nieuwe ontmoetingen.

Relaties: Als single is de kans groot dat je midden in de week iemand tegen het (aantrekkelijke) lijf loopt. Heb je een relatie, dan heb je superfijne gesprekken met elkaar. Hierdoor ontstaat meer verdieping en intimiteit tussen jullie.

Gezondheid: De aanwezigheid van andere mensen om je heen helpen je lekker in je vel te laten zitten, Leeuw. Maak dus tijd vrij voor afspraken met vrienden of familie. Heb je zorgen, deel ze, planeet Mercurius helpt je je gevoelens duidelijk onder woorden te brengen.

Carrière: Je werkweek loopt op rolletjes. Je mag rekenen op hulp van collega’s wanneer je dat nodig hebt. Moet je iemand overtuigen, dan gaat je dat zeker lukken.

Geld: Jij geeft nu eenmaal graag geld uit aan alles wat het leven leuk maakt. Dat kun je deze week doen, zolang je niet overdrijft. Geniet dus binnen je financiële grenzen.

Maagd (24-8 t.e.m. 22-9)

Algemeen: Laat je gevoelens er zijn.

Relaties: De maan heeft deze week effect op je, waardoor je stemmingen snel kunnen wisselen. Dit valt niet altijd even goed bij je lief of vrienden. Zij kunnen je niet altijd volgen.

Gezondheid: Je kunt last hebben van opgekropte gevoelens en emoties. Hier loop je het liefst voor weg, alleen lost dat weinig op. Een flinke huilbui of je omringen met positieve mensen werkt veel beter.

Carrière: Om afleiding te zoeken voor je emoties stort je je deze week het liefst op je job of studie. Hierdoor weet je veel werk te verzetten, alleen vraagt dat echt veel van jou. Word je bewust van wat je aan het doen bent en laat je gevoelens los borrelen.

Geld: Koop geen spullen om jezelf te troosten, want die neiging kun je deze week hebben. Loop niet weg van jezelf en geef niet toe aan impulsen. Op die manier krijg je ook geen spijt van aankopen.

Weegschaal (23-9 t.e.m. 22-10)

Algemeen: Gesprekken verlopen stroef en moeizaam.

Relaties: Planeet Mercurius ligt dwars en dat verslechtert je communicatieskills. Je weet je niet goed uit te drukken of je zegt juist helemaal niets. Dat zorgt voor misverstanden tussen jou en andere mensen.

Gezondheid: Als Weegschaal heb je de neiging om veel te piekeren en dat wordt deze week door planeet Mercurius versterkt. Dat doet je humeur en stemming geen goed. Praat je liever niet, schrijf dan je gedachten en gevoelens op om het lichter voor jezelf te maken.

Carrière: Het kost je moeite om je te focussen. Dat is vooral lastig wanneer je studeert of werkt aan een uitdagend project. Schakel hulp in van een collega of stel waar mogelijk zaken uit.

Geld: Ga deze week verstandig met je geld om. Je shopt graag om je goed te voelen en dat is deze week gevaarlijk. Denk realistisch na of je dat item echt nodig hebt.

Schorpioen (23-10 t.e.m. 22-11)

Algemeen: Je hebt een relaxte week voor de boeg.

Relaties: Omdat de planeten je lekker met rust laten deze week, heb je alle tijd voor je lief. Ga samen op een terras zitten, romantisch dineren of een weekendje weg. Durf als single werk van iemand te maken.

Gezondheid: Deze relaxte week stelt je in staat om bij te tanken. Jezelf energetisch op te laden. Dit kun je versterken door dingen te doen waar je echt zin in hebt en happy van wordt.

Carrière: Op school of op je werk is het minder druk dan anders, waardoor je rustig je werk kunt doen. Hierdoor kom je ’s avonds niet uitgeput thuis! Je zit dus in een lekkere flow deze week.

Geld: Wanneer je dat zou willen, kan je best geld uitgeven deze week. Om van te genieten of om leuke dingen mee te doen. Je bent iemand die verstandig met geld weet om te gaan, dus ook nu.

Boogschutter (23-11 t.e.m. 22-12)

Algemeen: Er kunnen issues zijn in je relatie.

Relaties: De maan ligt af en toe dwars en dat maakt het lastig voor je, vooral om je gevoelens te tonen. In je relatie kan dat spanningen veroorzaken. Je lief weet niet wat er in je omgaat of wat er met je aan de hand is.

Gezondheid: Het is belangrijk dat je deze week met je gevoelens leert dealen. Stop ze niet weg en loop er niet van weg. Juist erover praten of ze opschrijven helpt vervelende gevoelens op te lossen.

Carrière: Je stort je deze week graag op je job of studie, al is het maar ter afleiding. Dit is puur uitstel van executie, na je werk zit je er weer mee. Toch weet je op je werk goede resultaten te boeken.

Geld: Financieel sta je er goed voor. Je kunt je best iets permitteren. De vraag is of je daar behoefte aan hebt.

Steenbok (23-12 t.e.m. 20-1)

Algemeen: De planeten stellen je voor de nodige uitdagingen.

Relaties: Met planeet Pluto in je teken en een lastige invloed van Mercurius ervaar je de nodige druk deze week. Ook in je relatie. Je lief eist veel van je of je voelt je snel verantwoordelijk en dat voelt niet altijd even prettig.

Gezondheid: Niet alles is jouw taak of verantwoordelijkheid. Stop dus met alles naar je toe te trekken, daar put je jezelf mee uit. Maak in plaats daarvan tijd vrij voor hobby’s die je helpen ontspannen.

Carrière: Je job stelt je deze week voor de nodige uitdagingen. Omdat je geen nee kunt zeggen en je overal verantwoordelijk voor voelt, word je al snel bedolven onder stapels werk. Durf een keer nee te zeggen of te delegeren.

Geld: Je bent het niet eens met een rekening of je krijgt te maken met pittige onderhandelingen. Dit kost misschien veel energie, maar het levert je wel wat op. Geef dus niet te snel op.

Waterman (21-1 t.e.m. 18-2)

Algemeen: Toffe momenten met collega’s en vrienden.

Relaties: Diverse planeten hebben een gunstige invloed op jou deze week en dat merk je ook in je relatie en vriendengroep. Er valt genoeg te lachen en het is regelmatig gezellig. De kans op een nieuwe ontmoeting is eveneens groot.

Gezondheid: Je zit momenteel goed in je vel, hoewel je je job of studie soms moeilijk los kunt laten. Wanneer je daar een goede balans in weet te vinden, komt dat wel goed. Sociale contacten laden je deze week positief op.

Carrière: Je neemt je job of studie serieus en niet alleen dat. Je wilt het graag goed doen en je vindt het leuk. Die combinatie zorgt ervoor dat je het supergoed doet deze week.

Geld: Het ontbreekt je niet aan geld, eerder aan tijd om het uit te geven! Het is ook niet per se nodig. Weet dat je het hebt, mocht je iets uit willen geven.

Vissen (19-2 t.e.m. 20-3)

Algemeen: Er staat je een afwisselende week te wachten.

Relaties: Met maar liefst drie planeten in je teken wordt het allesbehalve saai. Je hebt toffe gesprekken met mensen en je komt zelfs tot nieuwe inzichten. Met je lief heb je het heel fijn.

Gezondheid: Planeet Jupiter in je teken zorgt ervoor dat je je fit voelt en goed in je Vissenvel zit. Je bent optimistisch gestemd en dat zorgt weer voor een goed gevoel. Ook ben je deze week meer gemotiveerd om te sporten of bewegen.

Carrière: Je job of studie verloopt deze week naar wens. Je hebt het vooral leuk met collega’s of medestudenten en uiteindelijk is dat ook het belangrijkst voor je. Als single kun je zelfs iemand ontmoeten daar.

Geld: Planeten Venus en Jupiter maken je misschien iets te royaal deze week. Je bent vaak in een gulle bui, waardoor je meer uitgeeft dan je hebt. Probeer hier iets beter op te letten.

Hieronder zie je de radix of horoscooptekening waarop Esther alle standen van de planeten noteerde voor deze week.

Volledig scherm De radix van deze week. In de grote cirkel staat elk symbool op de buitenrand voor een sterrenbeeld. De symbolen boven de driehoek verwijzen naar de planeten, de zon en de maan. © Esther van Heerebeek

