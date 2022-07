HOROSCOOP. Feest voor Weegschaal en slecht nieuws voor Waterman: astrologe Esther voorspelt je week

Dior eist 100.000 euro van Valentino, maar schiet zichzelf in de voeten: “De prijs van één couture­jurk?!”

Het was op de Spaanse trappen in Rome te doen. Luxelabel Valentino hield er vrijdag een gigantisch defilé in openlucht, tot grote frustratie van Dior. Het Franse merk eist nu een schadevergoeding van haar Italiaanse rivale, omdat de modeshow naar verluidt de ingang van hun winkel geblokkeerd zou hebben. Een ding is duidelijk: veel bijval krijgt Dior niet. Integendeel. “Ze zouden zich beter focussen op het interessanter maken van hun ontwerpen, dan op zo bekrompen te zijn.”

12 juli