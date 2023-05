HOROSCOOP. Een lastige week voor Stier en gehunker naar seks voor Leeuw: astrologe Esther voorspelt je week

Dit zijn dé populair­ste seksspeel­tjes bij 40 Vlamingen. “Een buttplug bij haar zorgt voor heerlijk gekir”

Wat is je lievelingsspeeltje of hulpmiddel tijdens de seks, alleen of met je partner? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 40.600 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Dit speeltje zorgt voor uren ongeziene geilheid.”