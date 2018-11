Hooverphonic in NINA: “Wij stappen in een limo alsof het een bus is, maar voor Luka is dat cool” Redactie

09 november 2018

15u02 0 Nina Op een podium het beste van jezelf geven en de opbrengst aan een goed doel schenken. Hooverphonic, Goose, Tom Helsen en Buurman zijn muzikanten met het hart op de juiste plek. “Blij dat we iets kunnen teruggeven aan de mensen.”

Op 30 november treedt Hooverphonic op voor Rode Neuzen Dag XL, in het Sportpaleis. “Wij hebben zoveel gekregen van de maatschappij: het is normaal om af en toe iets terug te geven”, vinden Alex Callier (46), Raymond Geerts (59) en zangeres Luka Cruysberghs (17). 

Optreden voor een goed doel: waarom is dat belangrijk?

Alex: “Dat is simpel: we hebben een ‘koninklijk leven’, en dat kan alleen omdat zoveel mensen ons steunen. Elk jaar doen we minstens drie shows voor het goede doel. Soms iets kleins voor de lokale Rotaryclub. Twee jaar geleden hebben we een Ancienne Belgique uitverkocht voor Vivacité: dat heeft 50.000 euro opgebracht. Een andere keer verloten we een huiskamerconcert en is er iemand gek genoeg om er 15.000 euro voor neer te tellen.”

Waarom kiezen jullie ditmaal voor Rode Neuzen Dag?

Alex: “Het gebeurt niet vaak dat je de mentale gezondheid van jongeren kan steunen. De problemen van de millennials zijn niet min. Het is zwaar om in de huidige maatschappij op te groeien. We zitten hier met drie generaties. Tegen Raymond zeiden ze destijds: ‘Makker, zoek gewoon een job, jij hebt geen talent.’ In mijn periode zeiden ze: ‘Trek je plan, probeer maar.’ Mijn ouders kwamen bijvoorbeeld zelden kijken. En dan heb je de huidige generatie van Luka, waarbij een groot deel van de ouders hun kind te veel ophemelen en zeggen: ‘Je bent anders, en speciaal.’ Spijtig genoeg is dat niet altijd het geval en kan het leven een koude douche zijn. Men creëert zoveel verwachtingen dat er onvermijdelijk teleurstellingen volgen. Uiteraard is Luka wel anders en speciaal.”

Luka: “Mijn ouders zeiden inderdaad dat ik talent had, maar ik ben van mezelf vrij nuchter. Ik hoopte wel om later zangeres te worden en zou er alles aan doen. Maar ik hield er rekening mee dat dat mogelijk niet zou lukken.”

Luka, ken jij leeftijdsgenoten die geconfronteerd worden met mentale problemen?

Luka: “Ik heb vrienden die het in periodes moeilijk hebben, ja. De druk van sociale media is niet min. Alles lijkt fantastisch, terwijl het leven dat niet altijd is. Ik ben vooral opgelucht dat ze het niet volledig laten hangen en zich telkens weten te herpakken.”

