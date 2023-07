(Hoog)zwanger op vakantie? De ‘babymoon’ boomt. 3 vrouwen vertellen waarom zij het doen: “Maar de hitte is de hel”

“Dertig jaar geleden deed niemand het. Nu staat sociale media er vol mee.” De ‘babymoon’ is populair: nog een laatste keer kindvrij – maar zwanger – genieten op een zonnige locatie. Overbodig of broodnodig? Drie vrouwen in blije verwachting verklappen eerlijk de voor- en nadelen. “Ik heb sinds week 20 last van kortademigheid. Op het vliegtuig begon ik te panikeren.”

Nathalie Meskens, Astrid Coppens en Natalia deden het al: ze trokken met hun bolle buikje op vakantie. Een ‘babymoon’ heet dat. Wie weet zag jij ook al zulke foto’s passeren, want met één miljoen hashtags op Instagram én de zomervakantie in volle glorie is de babymoon aan het (baby)boomen.

“Dertig jaar geleden deed bijna niemand het”, begint Britta Baeke, hoofdredactie bij het magazine Travel Express Benelux en Travel Like A Pro.be. “De jongste jaren zie je steeds meer mensen op babymoon vertrekken. En zoals met de meeste trends waait ook deze over uit de Verenigde Staten.”

BV's op babymoon.

“Sociale media zit er ook voor iets tussen: mensen inspireren elkaar en willen dezelfde fijne foto’s van hun zwangere buik in vakantiesetting. Zie het als een verlengstuk van het huwelijk. Nog eens met twee profiteren.”

De goedlachse leerkracht lager onderwijs is nu acht maanden (31 weken) zwanger van haar eerste zoontje. Ze is pas terug uit Disneyland Parijs, vertrekt over twee weken hoogzwanger op luxevakantie naar Frankrijk én ging naar IJsland toen ze twintig weken ver was. “Ik reis graag, ja!”, lacht Vanna. “Iedereen houdt een babymoon tegenwoordig, dus wil ik dat ook. Meerdere zelfs (lacht).”

“Ik vind het een mooi moment om stil te staan bij hoe ons leven zal veranderen en bij wat we nog moeten regelen. Ik gun mezelf nog een genietmoment en we nemen zo mooi afscheid van zwanger zijn.”

Links: IJsland, rechts: Disneyland Parijs.

Toch proberen heel wat mensen het idee van reizen als zwangere vrouw uit Vanna’s hoofd te praten. “Zeker toen we naar IJsland gingen. Die reis lag al vast voor ik wist dat ik zwanger was, maar we hebben de planning niet moeten aanpassen. Het was een avontuur: wandelen, warmtebaden en walvissen spotten.”

Ik voel me niet beperkt, soms mag je als zwangere zelfs meer. In Disneyland mocht ik helemaal vooraan zitten bij de shows Vanna

“Sommigen vertellen me dat ik wat meer moest rusten, maar dat beslis ik wel! (lacht). En dat reizen stopt eenmaal je zwanger bent of het kindje er is, dat zeggen collega’s ook. Ik wil hen het tegendeel bewijzen en mijn passie voor reizen delen met mijn zoon. Als hij zes maanden is, gaan we op cruise. Dat is al geboekt.”

De eerste schopjes op vakantie

“Mijn zwangerschap gaat wel supervlot, dat is belangrijk om er bij te zeggen. Ik voel me dus niet beperkt, soms mag je als zwangere zelfs meer. In Disneyland mocht ik niet in elke attractie, maar kreeg ik een zwangerschapsbandje waarmee ik niet moest aanschuiven. En bij shows mocht ik helemaal vooraan zitten.”

“Een onvergetelijk moment was toen we in IJsland ’s avonds op ons bed ploften en we de baby voor de allereerste keer voelden schoppen. Ik denk door het vele wandelen en alle emoties. Ik zie ons nog zitten op bed, mijn man met zijn hand op mijn buik.”

Vanna en haar man in IJsland.

Overbodige vraag voor Vanna: raadt ze een babymoon aan? “Duh! Een tip voor andere mama’s: check bij je gynaecoloog. Geven zij groen licht, dan zit het goed. Vliegen naar IJsland kon, maar ik mocht geen pilletjes tegen vliegangst nemen. Voor onze reis naar Frankrijk met de auto kreeg ik de tip om steunkousen te dragen en om elke twee uur te stoppen. Ik hoop wel dat ik in België beval, anders zit ik met een fransman (lacht).”

Klinisch diëtiste Nina De Baecke is zes maanden (25 weken) zwanger van een meisje. As we speak, zit ze in Sardinië voor haar babymoon van twee weken. “Op het vliegtuig begon ik te panikeren. Ik heb sinds week 20 last van kortademigheid. Mijn hartslag gaat omhoog als ik me inspan of bij warmte, omdat de baby tegen mijn maag en longen duwt.”

“Een normaal verschijnsel, alleen was er in het vliegtuig slechte airco en deed ik veel trappen voor ik mocht instappen. Ik raakte niet afgekoeld. De crew gaf me uiteindelijk ijsblokjes. Het zag er niet uit, maar het hielp. Oef!”

Nina raakte oververhit in het vliegtuig.

Die voorkeursbehandeling geniet Nina vaker op haar babymoon. “Toen we de auto gingen huren zeiden ze ons dat hij nog niet klaar was. Ik zette me op de vieze stoep om te wachten, want rechtstaan in die hitte was de hel. Toen ze zagen dat ik zwanger was, stond de auto opeens wél klaar (lacht).”

Er moet nog heel wat besproken worden

“Vorige reizen waren mijn vriend Floris en ik vaak samen met vrienden en familie”, vertelt Nina. “Het waren avontuurlijke trips, met minder ruimte voor diepe gesprekken. Nu zitten we in een resort met eigen privéstrand. Natte handdoeken of lege glazen worden letterlijk achter ons gat opgeruimd. Heerlijk: geen huishouden of to do’s.”

Tijdens het varen met de boot had ik ‘s avonds last van harde buiken, ik doe het dus rustiger aan Nina

“Voor een baby kies je samen. One team, one job. Maar het is heel belangrijk om die verwachtingen samen te bespreken. We praten hier over welke taken ik op mij zal nemen en welke Floris zal opvolgen. Wat is voor ons een verwend kind? Welke dingen gaan we meenemen uit onze eigen opvoeding en welke niet? Gaan we onze baby laten uithuilen? Deze reis helpt ons voor te bereiden op wat komt.”

Nina heeft nog een week chillen voor de boeg. “Deze reis zou binnen vier weken niet meer lukken voor mij, in deze hitte. Tijdens het varen met de boot had ik ’s avonds last van harde buiken, ik doe het dus rustiger aan. Ik heb nog steeds snel warm en zoek de schaduw op, ook al ben ik een zonneklopper.”

“Mijn vriend is af en toe bezorgd. Hij roept al van ver: ‘Blijf van die beesten af!’ als ik weer eens een zwerfkatje achterna ga (lachje). Maar ook hij geniet van de rust en onze intieme babbels”, sluit Nina blij af.

Tandarts en reisblogger Charlotte maakt tussen haar wandelingen door tijd voor een telefoontje, om over haar babymoon in Zwitserland te vertellen. “Ik ga hier minder vlot de bergen op dan normaal, maar wilde wel bewijzen aan mezelf dat hiken nog mogelijk is”, klinkt ze enthousiast.

Volledig scherm © rv

“Mij moet je niet twee weken laten stilzitten aan een zwembad: ik maak altijd heel actieve reizen. Het is nu lichtjes anders, mijn lichaam doet niet meer alles zoals daarvoor en mijn buik puilt goed uit. Normaal sta ik voor de zon opkomt op een bergtop en doe ik in de namiddag weer iets energieks.”

“Nu denk ik: awel nee, ik pak een badje (lacht). Maar ik ben wel fier dat ik hier al een hoge berg opklom. Mensen keken best raar. Een hoogzwangere vrouw op de top? Dat verwacht je niet.”

Zwitser­land leek ons een fijne keuze, hier vertrouw ik de ziekenzorg Charlotte

Toch raadt Charlotte aan om iets vroeger een babymoon te plannen. “In april ging ik al een weekje naar Amerika en dat ging eerlijkheidshalve wel vlotter. Maar deze twee weken stonden lang ingepland, we gingen initieel een safarireis naar Zuid-Afrika maken. Toen kwam er een kleine verrassing, de baby, en moesten we bijsturen. Die qualitytime verloren laten gaan, dat wilden we niet. Zwitserland leek ons een fijne keuze, hier vertrouw ik de ziekenzorg.”

En de Zwitsers zelf? Die zijn heel vriendelijk. “We gingen in het dorpje eten, moesten even op een tafeltje wachten maar de bediening was vlug in de weer om me een stoel aan te reiken. Rechtstaan lukt me nog wel, dacht ik. Al was het wel superlief!”

Charlotte haakt vlug in om haar wandeling(en) verder te zetten. Al komt dé reis van haar leven pas over een maand.

