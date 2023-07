Hoeveel steek je in de enveloppe? En mag je foto’s van de bruid posten online? 15 vragen over trouwfeesten beantwoord

De kleur wit is enkel voor de bruid bestemd. Deze ongeschreven regel negeerde het Amerikaanse model Hailey Bieber volkomen toen ze in een witte jurk verscheen op de bruiloft van haar vriendin Stephanie Shepherd.

Daar kwam veel commentaar op, maar is het echt not done om een wit kledingstuk te dragen naar een trouw? En mag je aan je gasten vragen om hun kinderen thuis te laten? Isabelle Coppens, etiquette-expert bij Gracious Manners, beantwoordt onze meest prangende etiquettevragen.

Coppens: “Ja. De aandacht moet op die dag naar de bruid gaan. Als je zelf een witte jurk draagt, creëer je verwarring bij de gasten. Je trekt zo de aandacht naar jezelf toe.”

“Welke kleuren je dan wel kunt dragen? Een iets fellere tint kan maar zorg dan nog dat jouw outfit niet die van het bruidskoppel overheerst. Ik zou zelf geen knalrode jurk dragen naar een trouw. Je wil niet dat de gasten naar jou toekomen om je te complimenteren met je jurk in plaats van de bruid. Zwart zou ik ook niet dragen, want dat oogt niet zo feestelijk”

Coppens: “In dit geval zou ik luisteren naar de wensen van het koppel. Wanneer er een dresscode op de uitnodiging staat, zegt de etiquette dat je die moet volgen. Het wordt als onbeleefd beschouwd wanneer je toch iets volledig anders draagt. Het koppel heeft ongetwijfeld nagedacht over het thema van hun feest en hoe ze willen dat alles eruit ziet. Hun wensen niet volgen, is niet correct”

Coppens: “Als er op de uitnodiging vermeld staat dat je een smoking moet dragen, doe je dat. Maar zelfs als het niet expliciet op de uitnodiging staat, is het altijd gepast om een kostuum te dragen. Ook hier draait het weer om het principe van respect. Je toont liever dat je een beetje moeite hebt gedaan. Dat is een compliment naar het koppel toe dat je uitnodigde.”

Coppens: “Dat ligt moeilijk. Als je een week voor een trouwfeest wordt uitgenodigd, weet je hoe laat het is. Trouwuitnodigingen worden volgens de etiquette zes à acht weken op voorhand uitgezonden. Moest er iemand binnen die tijdsperiode afzeggen, kun je uiteraard wel nog iemand anders uitnodigen.”

“Langs de andere kant is het als gast ook beleefd om zo snel mogelijk te antwoorden op een uitnodiging. De klassieke regel vraagt om binnen de drie dagen te antwoorden. Als je drie weken wacht, geeft dat de indruk dat je wacht tot er een toffere uitnodiging uit de bus komt vallen.”

Volledig scherm Etiquette-experte Isabelle Coppens van ‘Gracious Manners’. © Isabelle Coppens

Coppens: “Geld vragen voor jezelf is op zich al niet correct volgens de etiquetteregels. Dat kan gasten het gevoel geven dat ze een toegangsticket moeten kopen om aanwezig te zijn.”

“Vraagt het koppel toch geld? Tja, dan respecteer je dat beter. Wanneer je als familielid of goede vriend(in) weet dat er iets specifieks is waarmee je hen écht blij kan maken, valt het nog te overwegen. Maar als verdere kennis zou ik niet plots een ander cadeau meenemen.”

Coppens: “Er is geen specifiek bedrag dat juist of fout is. Het bedrag dat je geeft, hangt van enkele factoren af. Waarvoor ben je uitgenodigd? Je geeft uiteraard een andere geldsom wanneer je enkel voor de receptie of ook voor het avondfeest bent uitgenodigd. Voor een receptie kun je richten op zo'n 30 à 40 euro per persoon, dat je naar boven of onder kan aanpassen afhankelijk van hoe goed je het koppel kent. Ook voor het trouwfeest zijn bedragen te variëren afhankelijk van hoe groot het feest is, maar je kunt bijvoorbeeld starten met bedragen van 50 tot 75 euro. Aan een verre kennis of collega geef je meestal iets minder dan aan je beste vriend(in) of familie. Maar opnieuw: een bedrag dat voor iedereen en elk type feest klopt, bestaat niet.”

“Persoonlijke omstandigheden spelen ook een rol. Stel, je wordt gevraagd naar een heel chique feest, maar je kunt naar jouw gevoel geen chique cadeau betalen. Dan geloof ik niet dat het koppel zou willen dat je daarom niet komt.”

Coppens: “Ik zou in dit geval niets zeggen. Misschien zijn je gasten vergeten een centje te storten. Het valt wel eens voor bij een koppel dat de ene persoon denkt dat zijn partner iets gestort heeft en omgekeerd. Het kan een eerlijke vergissing zijn, dus ik zou er niets van zeggen.”

Coppens: “Dat ligt moeilijk. Vaak is het verloop van de avond getimed en liggen de speeches al vast. Wil je het koppel toch verrassen? Dan zou ik minstens de ceremoniemeester of weddingplanner op de hoogte brengen.”

Volledig scherm © Getty Images

Coppens: “De beleefdheid vraagt allereerst om zo snel mogelijk af te zeggen als je niet kunt of wil komen. Een typisch zinnetje dat men dan gebruikt, is: ‘omwille van andere verplichtingen’. Je moet er niet te veel toelichting bij geven als je het koppel niet goed kent.”

“Dat is anders wanneer je het bruidspaar wél goed kent. Wanneer het gaat om familie of hele goede vrienden, geef je beter wel een uitleg waarom je niet kunt komen. In dat geval zou ik zo snel mogelijk bellen.”

Coppens: “Je hoeft zelfs niet expliciet te vermelden dat er geen kinderen gewenst zijn. Wanneer je een uitnodiging adresseert aan de heer en mevrouw Peeters, is het niet de bedoeling dat ze hun kinderen meenemen, want hun namen staan niet op de uitnodiging. Omgekeerd moet je dus ook de namen van de kinderen vermelden als je ze wel wenst uit te nodigen.”

Coppens: “Daar is het antwoord simpel op: nee. Als de uitnodiging en de omslag specifiek aan jou gericht zijn, mag je niet zomaar iemand extra meenemen. Als ik naar de kant van het bruidspaar kijk, zou ik er wel proberen achter te komen of je genodigden al dan niet een partner hebben. Moest ik een verdere vriendin uitnodigen op mijn trouwfeest die ik niet zo vaak spreek, zou ik proberen te ontrafelen of ze een partner heeft. Zo ja, dan zou ik op de uitnodiging vermelden dat haar partner mee mag komen.”

Coppens: “Dat is inderdaad een moeilijke situatie. Ik zou subtiele boodschappen proberen geven, zoals: ‘misschien moet je tussendoor een glaasje water drinken’ of ‘misschien is het beter om een taxi te bellen’. Daarnaast vind ik dat je als koppel daar niet mee bezig moet zijn tijdens je eigen feest. Je kan altijd de ceremoniemeester inschakelen om die zaken subtiel op te lossen.”

Volledig scherm © Getty Images

Coppens: “Vanzelfsprekend niet. Het zou spijtig zijn voor het koppel als jij voor hen al foto’s op Instagram of Facebook plaatst. In het algemeen vraagt de etiquette dat wanneer je een foto wil trekken van iemand, je eerst vraagt of dat mag. Als je de foto nadien op sociale media wil plaatsen, vraag je ook eerst toestemming.”

Coppens: “Wanneer je allergieën, intoleranties of restricties hebt, kun je dat zeker meegeven in je antwoord op de uitnodiging. Doe dit wel ruim op voorhand. Wacht niet tot de dag zelf, want dan is er wellicht geen alternatief voorzien. Ik wil extra benadrukken dat het in deze situatie niet gaat om dingen die je niet lust. Het bruidspaar laten weten dat je niet graag asperges eet, is not done.”

Coppens: “Ik vind het persoonlijk lastig om die vraag te stellen. Ze zijn misschien familie of goede vrienden, maar ze zijn ook gasten geweest. Aan je ouders vragen of ze al wat bloemen willen meenemen naar huis, is een ander verhaal. Maar vragen om met tafels te sleuren de volgende dag, zou ik persoonlijk niet doen”

