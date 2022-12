Hoeveel impact hebben de feesten op je gewicht? Tips van anti-dieetdiëtiste. “Calorieën tellen roept je oerhonger op”

Help, ik ben verliefd op iemand anders dan mijn partner. Wat moet je doen? “Het overkomt iedereen”

Je partner is je beste vriend en je ziet hem of haar nog altijd even graag, maar toch merk je dat je ook een oogje hebt op iemand anders. Je denkt er voortdurend aan en voelt misschien een paar vlinders in de buik. Dat heet dan emotioneel vreemdgaan, zonder daar (fysiek) gevolg aan te geven. Hoe normaal is het om verliefd te worden op iemand anders terwijl je in een relatie zit? En wat moet je doen als het je overkomt? Relatietherapeut Filip Geelen beantwoordt 6 vragen.

22 december