Hoeveel impact hebben de feestdagen op je gewicht? Diëtest legt uit: "Van 5 maaltijden kom je niet bij"

Hoe stop ik met snoepen ’s avonds? En kan ik honger ‘wegdrinken’ met water? Expert beant­woordt vragen over eetlust

Tijdens de herfst storten we ons op comfortfood en hartverwarmende snacks. Klinkt dan ook dat kritische stemmetje in je hoofd: “Heb je wel écht honger nu?” Voedingsexperte Karolien Olaerts beantwoordt 19 lezersvragen over eetlust om duidelijkheid te scheppen. Kan je langer zonder snacks als je je maaltijden opsplitst in meerdere kleine porties? Hoe raak je af van emo- of stresseten? En welke voedingsmiddelen stillen wél je honger? “Een groot bord rauwkost, dat verzadigt je niet.”

6 november