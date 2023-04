Hoeveel geld geef ik mijn petekind? Ben ik een tweede ouder? En wat zijn toffe uitstapjes? Deze gids helpt je

Snel, makkelijk, chic: Franse make-up verovert de wereld. “Vergeet opzichtige nagels of veel bronzer”

Douze points voor Frankrijk dit jaar, want tegenwoordig zingen ze het hoogste lied in de beautywereld. Zijn we alleen maar blij om, want de Parijse stijl kenmerkt zich door snelle en makkelijke looks: je vingers als tools en een minimum aan producten. Beautyredactrice Sophie tipt de juiste technieken en twee Franse merken die gigapopulair zijn nu.