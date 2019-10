Mistral Home Gesponsorde inhoud Hoera, tijd om te gaan slapen! Kinderen vertellen hun leukste dromen Aangeboden door Mistral Home

10 oktober 2019

09u00 0 Nina De mooiste, leukste, meest waanzinnige dromen? Die droom je in je eigen bedje natuurlijk! Lekker ingestopt onder een zalig zacht dekbed, met de gordijnen dicht en het nachtlampje aan, beginnen immers de beste avonturen.

Alizée, 5 jaar, wil haar droomhuis bouwen in Snoepland

“Ik ben Alizée, ik ben vijf jaar. Als ik groot ben, wil ik juf worden. En ook zeemeermin, maar niet tegelijkertijd natuurlijk. Een zeemeermin kan in zee zwemmen met haar grote staart, dat moet toch superleuk zijn om te doen?! Ik zwem zelf ook heel graag en ik kan het al best goed. Maar ik hou ook van turnen, en van dansen… En van snoepjes eten (hihi). Als ik in bed lig, droom ik soms dat ik in Snoepland ben. Dat is een groot land dat ik helemaal heb gebouwd van snoep en waar ik zelf ook woon in een snoephuisje. Elke ochtend eet ik dan Jelly Beans als ontbijt, dat zijn namelijk mijn lievelingssnoepjes. Mijn mama zegt altijd “Lekker slapen!”, als ze me in bed stopt, dus dan droom ik van snoepjes natuurlijk!”

Flynn, 3 jaar, droomt van avonturen met zijn gele kraan

“Ik ben Flynn. Ik ben drie jaar en zit in de eerste kleuterklas. Later wil ik heel graag kraanman worden. Dan kan ik putten graven, en hoge bergen maken met aarde. Ik heb nu ook al een kraanwagen, daar speel ik supergraag mee. Het is een gele natuurlijk, zoals de echte. Geel is mijn lievelingskleur. Mijn opa reed vroeger met een gele vrachtwagen met daarop een grote kraan. Dat was heel cool. Nu heeft hij een tractor met een kar erachter. Dat is wel geen gele, maar meerijden met opa op zijn tractor is altijd superleuk. Als ik in mijn bedje lig, droom ik dat ik later ook een echte grote kraan heb. Die zet ik dan niet op een vrachtwagen, maar op een boot. Dan kan ik over diep water varen met mijn kraan. En vissen vangen. Dat zou ik tof vinden!”

Aurore, 9 jaar, gaat in haar dromen op bezoek bij dieren in de jungle

“Mijn naam is Aurore, ik ben negen jaar. Ik hou van turnen, van zwemmen en van springen op onze trampoline. En van onze poes Billy en van de kippen Bruine en Zwarte natuurlijk! Ik zou later graag dierenverzorger in de dierentuin willen worden. Elke dag bij al die dieren kunnen zijn lijkt mij zo tof! Het liefst van al zou ik de konijntjes willen verzorgen, die zijn superschattig. ’s Avonds in bed droom ik wel eens dat ik een dag op bezoek ga bij de wilde dieren in de jungle. Tijgers of slangen zouden mij niet bang maken hoor, ik zou voor alle dieren even goed zorgen. Een nachtje blijven slapen in de jungle zou ik wel niet doen. Ik slaap toch liever in mijn eigen bed, onder mijn eigen gezellige lakentjes, zonder wilde dieren!”

