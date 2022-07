Hoe zorg je ervoor dat je zweet minder stinkt en 19 andere prangende vragen over zweten beantwoordt

Bye bye, beha: de ‘boob tape’ is aan een opmars bezig. Doet het pijn en hoe draag je het?

We laten onze stijve beugelbeha steeds vaker vriendelijk links liggen. Liever ruilen we hem in voor een bralette of dragen we helemaal niks, hashtag #freethenipple. Maar wat als je dat alles onthullende kleed wil dragen en toch een push-up effect wil? Enter: boob tape. Steeds meer merken, waaronder Kruidvat, brengen hun eigen versie op de markt, en ook op sociale media beleeft het een glory moment. Wij tonen waar je het koopt, en geven tips voor hoe je het aanbrengt.

