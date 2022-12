Hoe ziet kerstdecoratie er bij een interieurarchitect uit? Tanja toont haar woning: “De focus ligt op groen”

De woorden ‘kerstdecoratie’ en ‘stijlvol’ gaan niet altijd samen. Daarom kijken we binnen bij mensen die er écht verstand van hebben. Hoe decoreert interieurarchitecte Tanja Brandt (47) haar huis tijdens de feestdagen? Ze kiest voor gezelligheid in het interieur van haar moderne woning: met rustgevende japandi-stijl en groene kerstdecoratie. “In de kerstboom hangen glazen ornamenten waarin allerlei tafereeltjes worden afgebeeld.”

Tien jaar geleden had Jan een nieuwbouw als huis en toen Tanja bij hem introk, maakte ze er een echte thuis van. En daar is de heer des huizes haar vandaag dankbaar om. “De muren waren grijs, de kasten zwart en de vloer donker. Het interieur was te clean en strak. Met verschillende ingrepen bracht Tanja warmte en gezelligheid”, vertelt hij.

Van de nieuwbouw maakte Tanja een thuis.

Dat kunnen we alleen maar beamen als we om ons heen kijken. “Het lijkt soms alsof een ­moderne architectuur niet samengaat met een sfeervolle inrichting, maar dat klopt helemaal niet. Om zo’n interieur te creëren, hoef je ook niet te overdrijven met kleur en decoratie”, zegt Tanja. “Ik koos voor japandi: een ingetogen mix van de Japanse en de Scandinavische stijl. Die eerste herken je aan de organische vormen en de schoonheid van kleine imperfecties, die tweede aan de natuurmaterialen, de zwarte accenten en het vele wit.

Quote Ik combineer tinten: ivoor, eierschaal, papyrus … Binnen één kleur variëren met nuances is een goede manier om de eentonig­heid te doorbreken. Interieurarchitecte Tanja Brandt

“Maar echt wit kan je het niet noemen. Ik combineer verschillende tinten: ivoor, eierschaal, papyrus … Binnen één kleur variëren met nuances is een goede manier om de eentonigheid te doorbreken. Door hetzelfde te doen met stoffen, texturen en vormen breng je daarna diepgang en warmte in huis. Ik vind het verder belangrijk om wat contrast toe te voegen, want anders wordt het misschien een beetje saai. In onze woonkamer deed ik dat met de zwarte meubeltjes.”

In deze periode van het jaar gebeurt dat ook met de kerstaankleding. Daarbij blijft Tanja trouw aan haar principes. “De focus ligt op natuurlijk groen, en dat is er in allerlei bij elkaar passende tinten. Tijdens de winter brengen we de meeste tijd in huis door en dan is het fijn om wat van buiten naar binnen te halen. Ik voeg er lichtjes, een beetje wit en glazen, papieren of houten ornamenten aan toe. Eenvoud siert, vind ik.”

Groen op het menu



“Als ik iets in gedachten heb, dan wil ik het ook zo uitvoeren. Zo had ik het idee om een vaas te vullen met takken van een wilde aspergeplant met daarin papieren versieringen, maar in België hadden ze die niet. Ik ben ze daarom gaan halen op de markt in Haarlem, waar ik vandaan kom.”

Eucalyptus- en wilgentakken met lichtjes erin kleden de tafel verder aan. Dat gebeurt met zoveel liefde en precisie dat zelfs de stoffen servetten gedrapeerd worden met een takje groen. “Dat doe ik eigenlijk altijd als ik iemand een cadeautje schenk. Het maakt het net iets leuker om te geven en om te krijgen.”

Kerstritueel



“Ik hou vast aan een echte kerstboom, ook omdat er een soort van ritueel aan vasthangt. Elk jaar gaan we een exemplaar uitkiezen op het veld van de neef van Jan. Die wordt dan onmiddellijk gerooid en thuis opgetuigd. Daarvoor beperkte ik me tot lichtjes en glazen ornamenten waarin allerlei tafereeltjes worden afgebeeld die je ziet als je wat dichterbij staat.”

Met een grote guirlande op het tv-meubel, waarboven ook een elektrische haard hangt, wordt de kerstsfeer letterlijk doorgetrokken tot in de eetkamer. De zetel en salontafel uit twee delen zijn op maat gemaakt.

Verweerde keuken



Het granieten werkblad en de keukenkasten overleefden als enige de make-over die Tanja doorvoerde. “Ik word er niet wild van, maar je kan niet alles in één keer aanpakken. De schuifdeuren boven het aanrecht zijn wel nieuw. Ze bestaan uit eiken planken die gezandstraald werden voor een meer verweerde look.”

Ook hier hangt kerst in de lucht met een guirlande in de nis, een zelfgemaakte creatie op het aanrecht en een compositie aan het raam.

Kijkstuk



Het huis heeft een diepe tuin met achteraan een zwembad en overdekt terras. Ook hier zie je dat het tot in de puntjes aankleden van een ruimte een grote meerwaarde heeft. Enkele plaids en kussens nodigen uit om in de zetel neer te ploffen. Een buitentapijt, wanddecoratie in bohostijl en aangepaste verlichting maken het nog sfeervoller. In het plafond zit verwarming ingewerkt.

“In de zomer vind je ons altijd in onze buitenliving. Nu maken we er maar af en toe gebruik van, maar we laten wel alles staan, want dat is leuk om vanuit de keuken naar te kijken.”

Shop de stijl



Kijkstuk

In de kerstboom van Tanja hangen heel wat glazen ballen die gevuld zijn met verschillende tafereeltjes. Zo maakte ze van de boom een kijkstuk, zonder echt op te vallen. In deze bal steekt een decoratief, gedroogd bloemetje.

Puur natuur

Aan een raam, aan een deur of een muur … Een krans kleedt het kerstinterieur nog beter aan. Deze met dennenappels en besjes is wat kleurrijker dan bij Tanja, maar ook puur natuur.

2. Kerstkrans (56 cm) 32,95 euro via kerstversiering.be.

Lichtgewicht

Met wat groen in een vaas creëer je in een wip een kerstgevoel. En met wat versieringen wordt het nog feestelijker. Kies voor lichtgewichten zoals deze pompons, zodat de takjes niet gaan doorbuigen.

3. Kerstballen (6 stuks), 6,50 euro via yay-conceptstore.com.

Wie is Tanja? • Tanja Brandt (47) is al 25 jaar interieurarchitect en bracht zopas het boek Word je eigen interieurarchitect uit. Het staat boordevol tips en interessante weetjes voor wie zelf zijn huis wil (her)inrichten.

Uitgeverij Manteau € 29,99 - binnenhuis-architect.be • Ze is gehuwd met Jan Van den Bossche, die regisseert en monteert. Op zaterdag presenteert hij Class X op Willy Radio. • Het koppel woont in Belsele bij Sint-Niklaas en vormt een nieuw samengesteld gezin met Fleur (21), Toon (18) en Geike (17).

Toon ons jouw bijzondere huis

Heb je een bijzonder huis en wil je graag het verhaal erachter vertellen? NINA zoekt lezeressen met een uitgesproken interieur: een woonkamer met alleen ­tweedehandsmeubels, een roze badkamer … Stuur enkele foto’s naar woonjournalist bjorn.cocquyt@dpgmedia.be en vermeld je naam, adres en telefoonnummer. ­Misschien komen we langs.

