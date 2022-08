Hoe worden ‘Blind Getrouwd’-kandidaten gekoppeld? Experte onthult 1 factor: “Dit bepaalt het geluk van elke relatie”

PODCAST. Geert neemt Alba mee op 'Fifty Sha­des’-avon­tuur. “Ik de dominator, zij de onderdani­ge”

“Terwijl zij in de douche stond, pakte ik de spullen uit die ik had meegebracht. Een zacht, maar stevig lint voor rond haar nek, een klittenband voor rond de polsen of enkels, een zweepje, een blinddoek, en drie kaarsen.” Geert (45) leert Alba (36) kennen via een datingapp. Hij geeft aan dat hij als dominante ‘Sir’ op zoek is naar iemand die een onderdanige rol wil spelen. En daar staat Alba wel voor open. Ze spreken af en beleven een brandend hete nacht vol straffen en kaarsvet. Hoe dat verder afloopt, hoor je in deze aflevering van de podcast ‘Mijn Superseks’.

