Hoe weervrouw Sabine Hagedoren na het verlies van haar man toch positief bleef: "Er is ook veel moois achtergebleven”

Je kan binnenkort overnach­ten in de luxueuze villa uit ‘House of Gucci’

In ‘House of Gucci’ is te zien hoe de pater familias, Aldo Gucci, verblijft in een zestiende-eeuwse villa. Het huis straalt één en al luxe uit, met de grote groene tuin, de barokfresco’s op de muren en de vergulde interieurs. Het strafst van al: het is niet eens een filmset. Het statige herenhuis bestaat echt en ligt vlak bij het Comomeer in Italië. En dankzij Airbnb kan je er nu ook zelf overnachten.

24 november