Hoe verwen jij je partner op een speciale dag? 40 Vlamingen reageren: “Blowjob op een onverwachte plek”

Hoe verwen jij iemand voor een speciale gelegenheid? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 42.000 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Op zo’n dag mag hij anaal. Zo blijft dat bijzonder.”

Lessen voor thuis: “Eén keer per jaar de ander iets ‘gunnen’, dat is wel dubbel”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze week? Voor speciale gelegenheden, verjaardagen, of als er iets te vieren is, haalt de Vlaming wel wat bijzonders uit de kast. Leuk, maar heel soms moet je toch een beetje oppassen.

“Sommige antwoorden kwamen heel vaak terug. Een striptease, een lapdance. Hapjes, drankjes of een zelfgemaakte maaltijd erbij. En zelfs de partner vastbinden. De gedachte daarachter is meestal: nu ga jij eens echt gewoon genieten, schat”, zegt Uwe.

Samen een nieuwe activiteit ervaren houdt de liefde fris en in leven Uwe Porters

“Heerlijk, dus doe dat vooral genoeg in je relatie. ‘Speciale gelegenheden’ hoeven niet zeldzaam te zijn. Er valt altijd wel iets te vieren, als je wil. De huwelijksverjaardag, de dag waarop de eerste kus viel of gewoon een meeting op het werk die keigoed ging. Laat er genoeg van die bijzondere momenten zijn.”

Echt mooi is het volgens Uwe als je zo'n speciale gelegenheid zoals sommige Vlamingen aangrijpt om met je partner iets nieuws te proberen. “Dat houdt de liefde fris en in leven. Samen een nieuwe activiteit ervaren verbindt mensen. In een seksuele context is dat zeker niet anders.”

Veel Vlamingen willen hun geliefde op een bijzondere dag ook iets ‘gunnen’ dat de ander normaal nooit krijgt. Denk: een blowjob. Anale seks. Dat vertrekt vanuit een mooi sentiment, maar kan een beetje wrang zijn, gelooft Uwe. “Ergens leid ik daaruit af: ‘Je doet die activiteit niet graag. Maar kom, één keer per jaar zal je het voor de ander alsnog ondergaan.’ Dat is heel dubbel.”

Het plezier in seksuali­teit zit ’m net in elkáárs genot vergroten, niet eenzijdig of voorwaarde­lijk Uwe Porters

“Je doet een persoon nog het meest plezier met iets waar jij zelf óók plezier aan hebt”, tipt Uwe. “Als je iemand een keer per jaar iets ‘gunt’, heeft de ander ook wel door dat dat je ding niet is. Het genot kan er wel zijn, maar de kans is groot dat de nasmaak bitter is. Want dan denkt de ander misschien: ‘Je deed het voor mijn plezier, niet voor het jouwe. Je geniet er misschien niet eens van.’”

“Dat je de ander zijn genot wil gunnen, is lief”, zegt Uwe. “Maar het plezier in seksualiteit zit ’m net in elkáárs genot vergroten, niet eenzijdig of voorwaardelijk. Een ander populair antwoord, mooie lingerie aantrekken, is een goed voorbeeld van zo’n win-win. De een geniet van het uitzicht en de ander ook, omdat die zich sexy voelt.”

