“Hoe verder we wegreden van het ziekenhuis, hoe meer de paniek toenam.” Mama’s en experts over postnatale klachten

Sofie Cossyns (32) beviel in november vorig jaar van haar eerste kindje, dochter Ellis. “Ik kreeg een week te vroeg weeën, op zondagavond”, vertelt ze. “Omdat ik tijdens mijn zwangerschap altijd een hoge bloeddruk had gehad, wilden ze het risico op een zwangerschapsvergiftiging (gevaarlijke complicaties door een te hoge bloeddruk en eiwitten in urine, nvdr.) vermijden en zouden ze me maandagmiddag inleiden. Dat bleek uiteindelijk niet nodig: om negen uur ’s ochtends brak mijn water en ging ik in recordtempo van geen opening naar totale ontsluiting. Ik begon al van nature te persen, maar de gynaecoloog was nog niet aan zijn shift begonnen. Hij heeft uiteindelijk op zijn stepje doorheen het ziekenhuis geracet om op tijd bij mij te zijn. Op een halfuurtje was Ellis er al, zonder een knipje of scheuren en zonder veel bloed te verliezen.”