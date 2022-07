Hoe trippyer, hoe beter. Dit moet je volgens moderedacteur David dragen op WECANDANCE

De eerste twee weekends van augustus wordt muziekfestival WECANDANCE het Woodstock van Zeebrugge. Het thema is ‘Just an Illusion’, met felle kleuren en psychedelische motieven uit de jaren zestig. Niet toevallig, want die trend is net zoals een lsd-trip in al zijn hevigheid aan het inkicken. NINA-modejournalist David Devriendt tipt alvast enkele outfits die perfect in het thema passen. “We snakken net zoals de hippies naar een betere en mooiere wereld.”

De swinging sixties zijn helemaal terug. Naast de minirokken en brede pijpen zijn vooral de psychedelische prints in trek. En niet alleen bij de jongeren. Ook hun ouders en grootouders herontdekken de zwierige hypnotiserende kronkels uit hun jonge jaren. De trend sijpelde door van de catwalks naar de winkelstraat. Zelfs populaire Belgische budgetketens als LolaLiza en Bel&Bo zijn helemaal mee met de trend. Dat WECANDANCE dat ook opgemerkt heeft, is dus niet zo verrassend maar wel een zoveelste signaal dat de hippie spirit ook vandaag de dag lééft.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door LolaLiza (@lolalizafashion)

Om die hippievibe nog eens extra te laten floreren, koos het festival dit jaar voor het thema ‘Just An Illusion’. Tijdens de twee weekends (6-7 en 13-14 augustus) roept WECANDANCE al hun feestgangers vrijwillig op om zich te hullen in de betere psychedelische outfits. Hoe trippyer, hoe beter. Modejournalist David Devriendt zette alvast een aantal outfits op een rijtje.

Happy shopping (of tripping)! De kledingrekken hangen vol van met psychedelische prints, jarenzestigmotieven en hypnotiserende kleuren. Wij shopten de mooiste en coolste stukken voor WECANDANCE in vijf categorieën, van accessoires en Belgisch en duurzaam tot budget en design. High on a budget

Omdat een trip down memory lane geen stukken van mensen hoeft te kosten.

Voor als het iets meer mag kosten: de luxelabels gaven de aanzet van de hele psychedelische trend.

Perfect om je over the top look te vervolledigen of gewoon als accent voor de minimalisten onder ons. Topstuk is sowieso het vissershoedje in de gekste gedaantes.

Ga net zoals de hippies uit de jaren zestig voor tweedehands of vintage. Of huur je party-outfit voor de gelegenheid – even duurzaam. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Belgische trip Op een Belgisch festival hoort Belgische mode. Ook onze lokale merken lieten zich volop inspireren door de flowerpowerbeweging.

Beginpunt van de psychedelische trip

Om de supertrend te kunnen kaderen gaan we het best even terug in de tijd, naar de oorsprong van de psychedelische prints. Die situeert zich in de jaren zestig, het hoogtepunt van het hippietijdperk. In San Francisco, aan de zonovergoten westkust van Amerika, ontstond een tegencultuur die zich resoluut afzette tegen de gevestigde orde. Ze hadden een broertje dood aan het kapitalisme, misten vertrouwen in de overheid en protesteerden tegen de oorlog in Vietnam. Op het vlak van seks waren ze de vrije liefde genegen en hun leuze luidde ‘make love not war’.

Quote Het vervormen­de effect van hallucino­ge­ne drugs op de perceptie en zintuigen beïnvloed­de ook ontegen­spre­ke­lijk de designs van het tijdperk.

Vaak hoorden daar ook drugs en geestverruimende middelen bij die de perceptie van tijd, kleuren en vormen veranderden. Het was enerzijds een vlucht van de harde en rauwe realiteit, anderzijds een manier om connectie te vinden met hun spirituele zelf en elkaar.

Modewereld in hogere sferen

Ook de modewereld liet zich naar hogere sferen voeren. Zo introduceerde Emilio Pucci in 1965 zijn kaftan met psychedelische prints. De Prince of Prints omarmde daarmee de hippiechic van de late jaren zestig en scoorde er internationaal succes mee. De Franse Emanuel Ungaro toverde met de acid-kleuren van lsd – van felgroen tot knaloranje. Etro maakte furore met zijn boho paisleymotieven in allerlei kronkelvormen. Andy Warhol noemde die stijl de ‘Pakistan-India-internationale jetset-hippie look’. En in 1966 was de Raschel-jurk van Missoni meteen een grote hit dankzij het intussen wereldberoemde zigzagmotief in regenboogkleuren.

Volledig scherm De psychedelische kaftan van Emilio Pucci © Getty Images

Missoni, Pucci, Etro en co. – de originele luxehippielabels uit de jaren sixties – zijn dit jaar weer relevanter dan ooit. Zelfs op de modeweken in Parijs was er afgelopen september geen ontsnappen aan de enorme mindfuck met optische illusies. Paco Rabanne gebruikte de opart van Victor Vasarely met zijn bekende designs die tegelijk lijken te versmallen en uit te zetten. Bij Lanvin vertaalde het zich in breiwerk met verspringende haperingen, als een soort glitch. En Stella McCartney is helemaal in de ban van shrooms of paddenstoelen. Een link naar het duurzame paddenstoelenleder waar ze nu veel mee werkt.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Helen Delvin (@helendelvin.au)

Psychedelica zijn opnieuw populair

Maar hoe komt het dat die psychedelische look uitgerekend nu in alle hevigheid inwerkt, als een lsd-pil die plots inkickt? Laat het net twee van onze Belgische topontwerpers zijn die al enkele jaren geleden de kiem legden. Voor zijn lentecollectie van 2019 werkte Dries Van Noten met de driedimensionale sixtiespatronen van Verner Panton in felle kleuren zoals oranje, blauw en rood. Hij paste het toe op broeken, shorts en truien. Beyoncé droeg er een kostuum van en daarmee was het startschot van de psychedelische look officieel gegeven. Raf Simons liet zich in 2021 dan weer inspireren door Hair, een film over hippies die in opstand kwamen tegen de autoriteiten en vrije seks en geestverruimende middelen aanhingen.

Volledig scherm De psychedelische kaftan van Emilio Pucci © Getty Images

Link met magische paddenstoelen

De felle opmars van psychedelische motieven en referenties naar (magische) paddenstoelen is niet los te koppelen van de groeiende populariteit van psychedelica zoals lsd, paddo’s (psilocybine) en mdma. Meer nog, ze zijn sinds lange tijd trendy’er dan ooit. Steeds meer mensen nemen kleine dosissen psychedelische drugs in ‘om hun welzijn te verbeteren’, zo blijkt uit de ‘Global Drug Survey’ van 2021. In België is er nu zelfs een start-up die microdosing in onze contreien uit de taboesfeer wil halen bij het grote publiek.

Vervormde realiteit

Maar natuurlijk heeft ook covid zijn rol gespeeld in deze trend. En niet alleen door het plotse meergebruik van psychedelica om de klap op te vangen of aan zelfmedicatie te doen. Plots bleek de werkelijkheid die we zo lang als vanzelfsprekend namen helemaal op zijn kop te staan. We leefden letterlijk én figuurlijk in een bubbel, in een collectieve waas die nog versterkt werd door de bevreemdende effecten van lockdowns en avondklokken.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Helen Delvin (@helendelvin.au)

Alle dagen leken op elkaar, privé en werk versmolten helemaal. Alle besef van tijd en ruimte was weg - zoals in een psychedelische trip. Zelfs de afbeelding van het coronavirus, een bol met vervaarlijke rode uitsteeksels, zag eruit als een drugshallucinatie. Geen wonder dat ontwerpers met die vervormde realiteit aan de slag gingen en nog steeds met designs op de proppen komen waarvoor je soms microdosing nodig lijkt te hebben om het echt mooi te vinden.

Quote Volgens een intern onderzoek van kledinggi­gant H&M koopt meer dan de helft van de jongeren vandaag enkel nog maar tweede­hands.

Tegelijk snakte iedereen ook naar vrijheid en – sommigen misschien wat meer dan anderen – naar wat meer zelfbeschikking en zeggenschap over het eigen lichaam. Misschien zijn al die psychedelische prints dus wel een teken van rebellie, een soort tegenstem en dikke middelvinger naar alle wereldse kommer en kwel. Een politiek statement of misschien wel het toppunt van anti-politiek.

Hoe meer trippy kleuren, hoe meer kronkels en hypnotiserende vormen je draagt, hoe meer je lijkt te zeggen dat je – misschien tegen beter weten in of ondanks alles – lak hebt aan alle regels en je droomt van een utopische wereld waar alles mooier en vooral beter is. Of gewoon doet alsof er niets aan de hand is, dat kan ook. WECANDANCE heeft dat zeker goed gezien: misschien is het allemaal gewoon een illusie?

