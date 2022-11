Hoe stop ik met snoepen ’s avonds? En kan ik honger ‘wegdrinken’ met water? Expert beantwoordt vragen over eetlust

Slapen als een koningin: Airbnb verhuurt binnenkort het giganti­sche paleis van deze iconische royal

Wie wil er nu niet slapen onder hetzelfde dak als een vrouw die prinses, hertogin, keizerin én koningin is geweest? Goed nieuws, want je kan het paleis van Sissi binnenkort exclusief huren via Airbnb. Perfect voor wie als kind weg was van haar sprookjesleven of nu verknocht is aan de Netflix-serie ‘Die Kaiserin’, over het mythische leven van Elisabeth in Beieren.

31 oktober