Hoe rijm je duurzaam leven met vlees eten en vliegtuigreizen? ‘Voetprintariërs’ kennen de oplossing. “Niks is verboden”

Sneakers van paddenstoe­len of van appels? Steeds meer merken gebruiken voedselres­ten als materiaal

De klimaattop in Glasgow is in volle gang. Afgevaardigden van bijna 200 landen zoeken naarstig naar oplossingen voor een duurzamere en leefbare toekomst. Een missie die ook in de modewereld steeds belangrijker wordt. “Net daarom gebruiken steeds meer merken plantaardige materialen”, zegt VUB-onderzoekster Elise Elsacker. Geen leer, zijde of plastic, wel vernieuwende biomaterialen met champignons, appelsienen of maïs: dit zijn de stoffen van de toekomst. Duurzaamheidsexpert Jo Van Landeghem vertelt hoe je tegelijk kritisch blijft voor ‘greenwashing’.

2 november