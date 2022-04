Hoe Rihanna miljardair werd dankzij make-upmerk en lingerielijn: “Ze weet precies wat de klant wil”

Feest ten huize Rihanna. Nog niet omdat ze bevallen is, wel omdat de zangeres en onderneemster voor de allereerste keer op de jaarlijkse miljardairslijst van Amerikaans magazine Forbes prijkt. Een eer die ze vooral te danken heeft aan haar twee bedrijven: make-uplijn Fenty Beauty en lingerielijn Savage X Fenty. Mode-expert David Devriendt licht toe wat Rihanna’s geheim is achter haar succesvolle ondernemingen.

Het is officieel: Rihanna is lid van de iconische miljardairslijst van zakentijdschrift Forbes. De hoogzwangere zangeres en onderneemster pronkt op de 1.729e plaats met een geschatte nettowaarde van meer dan 1,5 miljard euro. Rihanna is daarmee ook meteen de rijkste vrouwelijke artiest ter wereld.

Dat torenhoge bedrag heeft Rihanna, naast aan haar succesvolle zangcarrière, vooral te danken aan haar twee bedrijven: make-uplijn Fenty Beauty en lingerielijn Savage X Fenty. Fenty Beauty, het bedrijf dat ze samen runt met de Franse luxeketen LVMH, genereerde in 2020 meer dan 500 miljoen euro aan inkomsten. Haar lingerielijn Savage X Fenty, waarin de popster zo’n 30 procent aandelen heeft, bracht meer dan 900 miljoen euro op.

Geen vier, maar veertig

Maar wat maakt die beide ondernemingen van Rihanna, die in essentie niet zo baanbrekend zijn, zo winstgevend? “Rihanna is het boegbeeld van thema’s als diversiteit, inclusiviteit en bodypositivity”, legt onze mode-expert David Devriendt uit. “Zowel in haar make-upcollectie als in haar lingerielijn speelt ze dat volledig uit.”

“Toen Rihanna bijvoorbeeld Fenty Beauty lanceerde, deed ze dat op geniale wijze. Ze bracht niet vier of vijf tinten fond de teint, bronzer en concealer uit, zoals andere merken meestal doen. Ze lanceerde er ineens veertig. Elke huidtint kon zich terugvinden in de producten van Fenty Beauty, waardoor ze meteen een breed publiek aansprak en de onderneming boomde.”

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door FENTY BEAUTY BY RIHANNA (@fentybeauty) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook met de lingerielijn Savage X Fenty speelde Rihanna het van in het begin slim. David: “Met Savage X Fenty vertrok Rihanna vooral vanuit haar eigen ervaring. Ze draagt sowieso graag allerlei soorten lingerie. Maar doorheen de jaren heeft haar gewicht ook wat geschommeld. Daardoor weet Rihanna precies in te spelen op verschillende lichaamstypes. Ze weet wat de klant wil.”

‘Laat het lichaam zijn’

Dankzij die focus op inclusiviteit en authenticiteit wist Rihanna zich al snel te onderscheiden van andere bekende lingeriemerken, zoals Victoria’s Secret en SKIMS. “De Angels van Victoria’s Secret, bijvoorbeeld, waren lustobjecten en supermodellen. Ook SKIMS van Kim Kardashian draait minder rond authenticiteit. Daar ligt de nadruk vooral op het corrigerende aspect van het ondergoed. Rihanna breekt op beide vlakken dus een lans. Haar lingerie is veel losser, vaak ook beugelloos. Meer in lijn met de visie van Belgisch lingerieontwerpster Murielle Scherre. Laat het lichaam zijn, de lingerie omhult het wel.”

(Lees verder onder de video.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Doorbreken van taboes

Nog een reden waarom Rihanna de titel ‘miljardair’ kreeg: ze schuwt geen controverse. “Rihanna is een pionier in het doorbreken van taboes. Ze gebruikte als eerste een mannelijk volslank model in haar campagne, Steven G. Ze zet mannen ook in strings, promoot bildecolletés ... Ook kersverse mama’s die borstvoeding geven, zoals Marz Lovejoy, en personen met lichaamsprotheses passeerden al in haar shows en promobeelden. Rihanna toont dat iedereen recht heeft om zich mooi te voelen in lingerie. Voor jezelf, niet voor iemand anders. Dat is haar grootste boodschap.”

(Lees verder onder de video.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door StevenG |Creative Entrepreneur (@theofficialsteveng) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Al zit Riri’s sterk staaltje ondernemingskracht ook in de kleine dingen. Zo vernoemde ze haar collecties naar haar achternaam. David: “Rihanna heet officieel Robyn Rihanna Fenty. Door die achternaam te gebruiken in de merknamen, genereerde ze subtiel en zonder veel moeite al heel wat bekendheid en werden haar beide bedrijven booming businesses.”

Dat Rihanna kan zingen, wisten we al. Dat ze een geboren onderneemster is, nu dus ook.

Lees ook: