Hoe richt je een kot slim in? Tips van 2 interieurexperts: “Dit merk is erg goedkoop en héél tof”

Het is weer zover. Duizenden kotsleutels belanden deze dagen in verse en misschien wel klamme handen. Een interieurstyliste en een trendwatcher leggen haarfijn uit hoe zo’n ‘home away from home’ een gezellige cocon wordt. “De zogenaamde Memphis-stijl uit de jaren 80 en 90 keert terug.”

Voor veel studenten is een kot het begin van een eigen leven. Maar voordat ze eind deze maand hun studentenstad onveilig gaan maken, is het eerst tijd om hun toevluchtsoord helemaal ‘van hen’ te maken.

“Een moodboard helpt je aan de start van je inrichting”, zegt interieurstyliste Anne-Catherine Gerets van interieurwinkel Tillborg. “Je ziet dan al jouw ideeën visueel samenkomen. Grijp ook naar een boek of magazine over ‘klein wonen’. Daarin staan vaak allerlei tips over hoe je een kleine oppervlakte zo goed mogelijk benut.”

Volledig scherm Links: Anne-Catherine Gerets. Rechts: Hilde Francq. © Rv / Charlotte De Langhe

“Vergeet Pinterest, trouwens. Dat platform is niet vernieuwend,” zegt trendwatcher Hilde Francq van Francq Colors. “Instagram is nu het walhalla voor mensen die unieke inspiratie zoeken.”

Dit is de trendkleur van het jaar. "Genderneutraal en nu ook volwassen"

Wat beide experts momenteel vooral opvalt, is de colorblocking-trend. “De jongere generatie is voortdurend op zoek naar kleine gelukjes”, zegt Francq. “Ze zoeken naar perfectie, naar plezier. Ook kleuren ademen dat gevoel, en daarom zweert de jeugd tegenwoordig vooral bij felle tinten. Vroeger gebruikten we die voor accessoires, maar veel Scandinavische merken durven nu grote meubelstukken in felle kleuren aan te bieden.”

“Ik zie ook veel funky en psychedelische prints uit de jaren 80 en 90 terugkomen. De zogenaamde Memphis-stijl. Een ideale keuze op een jong en fris kot”, aldus Gerets.

Ook de neutrale nude tinten leven nog altijd in de interieurwereld. “Net zoals pasteltinten”, zegt Francq. “Een nieuwe topper is lila. Het is een genderneutrale kleur, speelt positief in op je mentaal welzijn en is vooral ook een tijdloze kleur. Terwijl lila vroeger nog vooral in kinderkamers voorkwam, is het nu net een erg volwassen kleur.”

Vooral lila met een grijze ondertoon in combinatie met saliegroen is een winnende combinatie op een kot. Francq: “Ook roze blijft hot, en dan vooral de nieuwe tint: koraalroze. Die kleuren laten jouw kamer automatisch groter lijken.”

Hoe pas je dat kleurenpalet precies toe als je niet mag schilderen?

“Als je mag schilderen op je kot, kies dan niet voor een accentmuur. Dat is zo passé”, zegt Francq. “Schilder liever je plafond en werk aan de vier randen met een sierlijst in een andere kleur. Inspiratie daarvoor vind je bij Orac Decor.”

Mag je niet met een verfborstel aan de slag, richt je dan op je meubels. “Vintage is hot”, lacht Francq. “Bij Troc.com vind je gigantisch leuke, betaalbare dingen. Koop daar een kast en schilder die in een toffe tint.”

“Of als je kot al meubels heeft, richt je dan op de decoratie”, vult Gerets aan. “Je bed neemt bijvoorbeeld veel plaats in. Koop daarom beddengoed dat past in jouw gekozen kleurenpalet. Voeg daar enkele cosy kussens aan toe en leg een tapijt dat óók binnen je kleurenfamilie past. Een voorbeeld? Combineer een grijs tapijt en een perzikachtig beddengoed met kussens in een nude, terracotta kleur.”

Krap kot? Geef je je meubels een dubbele functie

Wie verhuist naar een kot, houdt best één gouden regel in het achterhoofd zodat die kleine ruimte geen stockageplaats wordt. “Komt er een nieuw meubelstuk binnen, dan gaat er ook een buiten”, zegt Gerets.

“In een kleine ruimte moet je over álles nadenken. Welke indeling maak je? Waar komt welk stuk het best tot zijn recht? De basisindeling van een kot is niet altijd juist. Denk gerust eens out of the box. Een tip: kijk naar de lichtinval. Een bureau zet je op een plek waar veel licht is. Je bed schuif je beter in een donkere hoek.”

Maak van je bed een zetel dankzij toffe kussens of kies een salontafel die ook als kruk kan dienen Anne-Catherine Gerets

Om meer ruimte te creëren, kan je werken met meubels die een dubbele functie hebben. “Maak van je bed een zetel dankzij toffe kussens of kies een salontafel die ook als kruk kan dienen”, zegt Gerets. “Het meubelmerk Hay heeft bijvoorbeeld zo’n stuk in de collectie. Het is een bijzettafel, krukje én opstapje.”

Maar wat als jouw kot al meubels heeft en je die spuuglelijk vindt? “Is de kast in je kamer niet jouw ding en wil je niet veel geld uitgeven, hang er dan een leuk gordijn voor”, zegt Gerets. “Of is het bed niet jouw smaak, drapeer er dan lampionnen of zelfs kerstverlichting rond. Vul die doorheen je studentenjaren aan met polaroids.”

Denk eens out of die rechthoekige box. “Organische vormen zijn populair”

Decoratie maakt of kraakt een interieur. “Zeker een kot voelt vaak koud aan zonder. Werk met warme materialen en textielen, zoals teddystof. Ook een spiegel is een must”, zegt Gerets. “Kies er eentje in een fumé kleur en speel eens met de vorm. Budgetvriendelijke spiegels in organische vormen vind je bijvoorbeeld bij H&M Home.”

“Organische of ronde vormen, afgeronde hoeken en meer bulky en opgeblazen designs zijn erg populair”, bevestigt Francq. “Een merk dat zulke dingen aanbiedt, is Sostrene Grene. Super goedkoop en heel erg tof.”

Denk ook aan je muren. “Hang kadertjes en plankjes op. Wil je niet te veel boren, werk dan met een wandplankje en decoreer die met kaders en posters. Mág je niet boren, werk dan met muurstrips. Maar zorg dat die sterk genoeg zijn. En niet te vergeten: planten! Vooral hangplanten en droogboeketten zijn leuk. Die gaan jaren mee”, zegt Gerets.

