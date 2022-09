Hoe muziek als ‘legale doping’ je sportprestaties verbetert. Expert: “De beats hebben een invloed op je hartslag”

Bijna 1 september: pedagoog geeft tips voor kinderen die aan het einde van de zomer last hebben van driftbuien

Voor de meesten is het een dag als een ander, maar voor kinderen breekt komende donderdag een nieuw schooljaar aan. En het zou perfect kunnen dat die abrupte overgang niet zonder slag of stoot verloopt. Misschien is je kind wel droevig, onrustig of boos nu de verheerlijkte zomervakantie stilaan op haar eind loopt? Pedagoog Bruno Vanobbergen geeft praktische tips voor hoe je hiermee om kan gaan. “Net zoals ook wij na onze vakantie onze knop moeten omdraaien, kan het voor kinderen even op de tanden bijten zijn in het begin.”

26 augustus