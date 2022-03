Hoe menstrueren tijdens de oorlog of schieten met gelnagels? Vrouwenmagazines in Oekraïne geven nu oorlogsadvies

“Een gids om thuis te bevallen”, “Eerste hulp bij verwondingen” en “Wat te doen bij radioactieve besmetting”. Sinds de oorlog is het leven in Oekraïne drastisch veranderd, en lokale lifestylemagazines dragen hun steentje bij door praktisch, psychologisch en levensbelangrijk advies te verspreiden. De titels op de websites van Oekraïense vrouwenbladen zoals ‘Marie Claire’ of ‘Elle’ spreken dan ook boekdelen.

Wie in België een tijdschrift doorbladert, kan zich verwachten aan typische artikels. Iets à la lifestyleadvies, beautytips, interviews met modeontwerpers of artikels over gezondheid. Maar surf je naar websites van Oekraïense vrouwenbladen, dan krijg je vandaag iets totaal anders te lezen. “We waren totaal niet voorbereid op de oorlog”, zegt Iryna Tatarenko, hoofdredacteur van de Oekraïense editie van ‘Marie Claire’ in een interview met de Britse nieuwssite iNews.

“Tot op het laatste moment geloofde ik niet dat Rusland ons zou aanvallen”, vertelt ze. “De eerste twee dagen van de oorlog wisten we niet wat te doen. Tot we plots beseften dat we met ons tijdschrift een nuttige tool in handen hadden: we konden vragen beantwoorden van vrouwen die, net als wij, moesten wennen aan de nieuwe militaire realiteit. Onze lezers hebben nood aan steun en antwoorden van experts op vragen die Google zelfs niet kan beantwoorden.”

Van fake news herkennen tot wondes verzorgen

Een week geleden is een vrouw bevallen in een metrostation in Kiev, dat dienst deed als schuilkelder. Het nieuws ging de wereld rond en ook Iryna zag het belang ervan in. Ze besefte hoe belangrijk het is om een aantal richtlijnen te delen om een bevalling goed te laten verlopen, dus werd er een dokter geïnterviewd. “Zwangere vrouwen voelen zich op dit moment gewoon niet veilig in ziekenhuizen”, verklaart ze.

De lifestyletijdschriften behandelen een breed spectrum aan relevante onderwerpen. Hoe je fake news kunt herkennen, op welke manier je bloed kunt doneren, hoe je wondes kunt verzorgen en zelfs hoe je gelnagels kunt knippen om beter te kunnen schieten met een wapen. Iryna: “Het zijn stuk voor stuk onderwerpen die ons ook zorgen baren. Erover schrijven is voor ons dus een soort van overlevingstactiek. Kijk naar mijn collega, Anna: zij zit dag in dag uit in een schuilkelder. Dat is psychologisch enorm zwaar en zij is verre van alleen. Daarom geven we deskundig advies om emotionele stress en angst in deze extreme situaties te overwinnen.”

Ook een boodschap van hoop verspreiden

De journalisten die werken bij de Oekraïense uitgave van ‘Elle’ doen krak hetzelfde. Enkele artikels die je vandaag op de homepagina leest: “Hoe kan je nu pasgeborenen inschrijven?”, “‘Hoe krijg je hulp voor kankerpatiënten tijdens de oorlog?” of “Wat als je zonder internet komt te zitten?”.

De hoofdredactrice van het blad, Sonya Zabouga, vertelt op Instagram dat ze vooral via sms-berichtjes en chatapps communiceert met haar collega’s. “Elke dag beginnen we met dezelfde vraag: ‘Hoe gaat het?’. Dat betekent nu zo veel meer dan vroeger. Want tussen de lijnen door vragen we: ‘Leef je nog?’”

Verder zegt Zabouga nog dat het dagelijkse leven in Oekraïne een regelrechte nachtmerrie geworden is. Daarom vindt ze het belangrijk om zelf een wezenlijk verschil te maken, door mensen wereldwijd te informeren over wat er gaande is en landgenoten te helpen met advies. Maar ook door een boodschap van hoop te verspreiden. “Het is een vreselijke en emotionele tijd. We hopen nog steeds op het beste, maar we bereiden ons voor op alles.”

