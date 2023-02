Hoe meer zelfvertrouwen uitstralen? Leer het van Rihanna. “Dit is de grootste fout die je kan maken”

Rihanna is terug, en hoe. Ze kilde het met haar optreden op de Super bowl en kondigde meteen ook trots haar tweede zwangerschap aan. En dat terwijl ze al 5 jaar geen voet meer op een podium zette. Waar haalt ze die zelfzekerheid vandaan en hoe kan jij die zelf ook voelen? ‘Riri’ herself geeft haar beste tips.

Met hitsongs als ‘Umbrella’, ‘Don’t Stop The Music’ en ‘Rude Boy’ is Rihanna ’s werelds tweede best verkochte muziekartieste aller tijden. Maar ze schittert niet alleen als een diamant op het podium: ze is intussen ook een stijl- en beautyicoon geworden. Denk aan haar beautymerk Fenty Beauty en haar inclusief lingeriemerk Savage X Fenty, ook wel de nieuwe Victoria's Secret genoemd. Daarnaast is ze ook een kersverse mama van bijna twee en zet ze met gemak bodyshamers in de media op hun plaats.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kortom, Rihanna is het toonbeeld van zelfvertrouwen. Nochtans was de zangeres vroeger erg verlegen, gaf ze recent toe in een interview met InStyle. Dat hield ze altijd voor zich, vanwege de omgeving waarin ze opgroeide.

“In de Barbadiaanse cultuur mag je enkel spreken als je aangesproken wordt”, vertelt ze. “Je mond kunnen houden is dus een teken van beleefdheid.” Hierdoor kostte het haar jaren om uit haar schulp te durven komen en de badass bitch te zijn zoals we haar nu kennen. Ze geeft vier tips mee hoe jij hetzelfde kan doen.

1. Zet jezelf op de eerste plaats

“Leer van jezelf te houden.” De quote is intussen zo cliché. Maar het is wel het teken van ultieme schoonheid en zelfzekerheid, vertelde Rihanna aan Emirates Woman. “Hou van jezelf, hou van je lichaam en wees gewoon 100 procent jezelf. Ik probeer dat elke dag te doen. Wedden dat dat je veel gelukkiger maakt? En dat kan ook niemand je afpakken, want jij bent de baas over je eigen geluk”, aldus Riri.

“Ja, een mooie outfit en wat make-up kunnen helpen”, zegt ze nog. “Maar zorg ervoor dat je het doet voor de juiste redenen, om je goed in je vel te voelen en dus niet om indruk te kunnen maken op iemand anders.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zelf neemt de zangeres graag risico’s en zien we haar vaak in de meest gedurfde outfits. Dat is waar mode voor een groot stuk om draait, zegt ze. “Ik doe dat niet om een bepaalde reactie uit te lokken, maar gewoon omdat ik het leuk en mooi vind.”

2. Soms moet je faken

Wat doe je op dagen dat je je niet goed in je vel voelt of heel erg zelfbewust bent? Niemand kan altijd super zelfzeker zijn. Zelfs Rihanna niet. Haar tip? “Ik doe alsof”, vertelde de zangeres in een interview op de rode loper. “Het is dat of mezelf in slaap huilen, en wie wil dat nu? De volgende dag wakker worden met gezwollen ogen, sexy hoor.” Dus als je zo’n dag hebt, daag toch op en doe alsof je de meest zelfzekere vrouw in de ruimte bent, tipt Riri.

3. Kies de juiste rolmodellen

Rihanna is voor velen iemand om naar op te kijken. Maar dat komt omdat ze leerde van de beste. “Zowel mijn grootmoeder als mijn moeder waren sterke, onafhankelijke vrouwen, dat moesten ze wel zijn”, vertelde Rihanna aan Emirates Woman. “Het waren beiden onafhankelijke vrouwen die dingen voor elkaar kregen. Ik ben zo dankbaar dat ik met zulke vrouwen ben opgegroeid.”

Volledig scherm Rihanna met haar mama Monica Braithwaite in 2015. © Jon Kopaloff/ Getty Images

De juiste rolmodellen rond je hebben doet veel goeds voor je zelfvertrouwen, gelooft de popzangeres. Omring je met zelfzekere mensen, tipt ze. Of dat nu je collega, zus, broer, opa, mentor of beste vriend(in) is.

4. Stop met jezelf met anderen te vergelijken

Volgens Rihanna betekent ware schoonheid je uniekheid omarmen en dus trouw blijven aan jezelf. Iets wat ze alle vrouwen wil aanmoedigen om te doen. “Jezelf vergelijken met anderen? Dat is de grootste fout die je kan maken.”

Die druk om er een bepaalde manier uit te zien of je op een bepaalde manier te gedragen, wordt ons vooral opgelegd door de huidige socialemediacultuur, beseft Rihanna. “Ik haat dat”, zegt ze. “Jonge meisjes die nog volop bezig zijn met uit te zoeken wie ze zijn en wie ze willen worden, weten zo niet welke kant ze op moeten. Maar ik geloof dat vrouwen op hun best zijn als ze zijn wie ze horen te zijn, en dat is gewoon zichzelf.”

Lees ook: