Hoe kleiner, hoe fijner: de micro bag is bezig aan een opmars Liesbeth De Corte

22 april 2018

14u09 0 Nina Nadat de oversized tassen jarenlang furore maakten, duikt de micro bag steeds vaker op in het straatbeeld. Zoals de naam al doet vermoeden, gaat het om een snoezig, petieterig exemplaar.

Vind jij nooit je sleutels terug in je handtas? Dan is de micro bag misschien iets voor jou, want er past amper meer in dan je smartphone, een creditcard en een lippenstift. En dan moet je al goed proppen om alles er in te krijgen. We hebben het trouwens niet over een clutch, maar over normale modellen in mini-formaat.

Une Baguette, s'il vous plaît

Een van de eerste micro bags zag twee decennia geleden het licht: de Baguette van Fendi. Tegenwoordig is de tas bezig aan een flinke comeback en zagen we hem aan de schouders van onder meer Gigi Hadid en Kendall Jenner. Het gevolg? Het ietsiepietsie hebbedingetje is ondertussen hopeloos uitverkocht.

Een foto die is geplaatst door null (@thebeautifulthngs) op 16 okt 2015 om 21:41 CEST

Hetzelfde gebeurde met Le Sac Chiquito van Jacquemus. Sinds Rihanna gespot werd met de tas van de eigenzinnige, Franse ontwerper is er in bepaalde landen een wachtlijst geopend voor mensen die het accessoire maar al te graag in hun bezit willen hebben, ook al kost ie 435 euro. En zoals dat gaat in de modewereld, houden kledinggiganten als Zara en Topshop andere ontwerpers met argusogen in de gaten. Volgens The Guardian merkten die twee ketens ook een piek op in de verkoop van hun kleine handtassen.

De stiekeme, tweede tas

Sara McAlpine, moderedactrice bij de Britse Elle, beweert dat de micro bag vooral in de smaak valt bij een specifiek type vrouw. “Ze is voortdurend onderweg, van haar kantoor naar haar afspraken. Ze draagt géén make-up, maar doet er stiekem alles aan om er goed uit te zien en autoriteit uit te stralen.”

Nog volgens McAlpine zorgt de opkomst van de micro bag er ook voor dat een andere tas aan populariteit wint: “de stiekeme, tweede tas”, zoals zij het noemt. Meestal gaat het om een nonchalante tote bag, die gevuld is met allerlei praktische zaken zoals een agenda, computer, notitieboekjes en allerlei cosmetica.

Tot slot past de micro bag ook perfect bij een grotere (ahum) beweging in de modewereld. Van zonnebrillen tot hakjes: de kleine ninetiesvariant lijkt opnieuw aanvaard en, meer zelfs, geliefd. Hoe kleiner, des te fijner, dat is met andere woorden de boodschap die wij onthouden.