Hoe kan je ‘flex desk’ op het werk toch als thuis doen aanvoelen? Expert: “Zorg voor je eigen koffiemok”

Sinds de opkomst van hybride werkplekken en landschapskantoren nemen we met z’n allen afscheid van ons eigen bureau. Geen plaats meer voor familiefoto's, kleine plantjes of groeiende stapels boeken op de ‘flex desk’. Alleen: zo’n onpersoonlijk bureau maakt minder productief. Wat kan je doen?

Voor de pandemie en de opkomst van clean desks, landschapskantoren en hybride werkplekken, maakten we allemaal graag een tweede thuis van ons bureau. Die favoriete koffiemok naast je toetsenbord, dat plantje op je monitor, tot een grote stapel boeken en magazines achter je computer.

Een doodnormale zaak, dixit arbeidspsycholoog Tom Dijckmans: “Als mens hebben we enkele psychologische basisbehoeftes die essentieel zijn voor ons persoonlijk en sociaal functioneren. Zeker ook op het werk, want daar brengen we veel tijd door. Vrijheid en anatomie in onze job zijn enkele van die basisbehoeften. Jezelf kunnen zijn uit zich heel vaak in het personaliseren van je werkplek.”

Als arbeidspsycholoog gaat Tom langs op heel veel kantoren en helpt hij bedrijven hun werkruimtes in te richten. Zo zorgt hij voor meer verbinding en thuisgevoel op de werkvloer. Tom: “Voor de tijd van het nu zo populaire ‘flexkantoor’ richtte je je werkplek helemaal zelf in. Door er elke dag dezelfde persoonlijke werkspullen te zien, associeerde je je bureau ook heel sterk met je werk. Elke dag stapte je binnen in je eigen ‘werkcocon’ en zo kwam je snel in werkmodus.”

Quote Berg wat persoonlij­ke spullen op in je locker. Die kan je dan telkens meenemen naar je werkplek de volgende dag. Arbeidspsycholoog Tom Dijckmans

“Dat is vandaag het probleem bij flexbureaus. Elk bureau lijkt op het ander, maar uiteindelijk is elk bureau toch ook anders. Een ander scherm, andere lichtinval, een andere kant van de ruimte. Je moet toch je eigen accenten kunnen geven aan je werkplek, om je hersenen ’s ochtends dat ‘werksignaal’ te geven.”

“Dat geldt trouwens ook voor je thuiswerkplek. Vermijd dat die er elke dag anders uitziet of dat er elke dag andere spullen rondslingeren die voor afleiding kunnen zorgen.”

Niet alleen de spullen, maar ook de collega’s rondom je bepalen je productiviteit

Tom raadt dus aan om je flexplek toch wat te personaliseren. Maar hoe dan? “Een locker heb je vast wel: daarin kan je wat persoonlijke spullen opbergen. Die kan je dan telkens meenemen naar je werkplek de volgende dag. Denk aan een foto van je kinderen, je eigen koffiemok en je persoonlijke muismat. Door elke dag diezelfde spullen op je bureau te zetten, kom je in die herkenbare flow.”

Quote Studies wijzen uit dat je productivi­teit verhoogt wanneer je in dezelfde context en omgeving kan werken.” Tom Dijckmans, arbeidspsycholoog

Niet alleen spullen zorgen ervoor dat je je thuis voelt op je werk. Ook de collega’s rondom je zijn een belangrijke factor. Tom raadt aan om toch telkens naast dezelfde mensen te proberen te zitten. “Ook zo krijg je dat gevoel van herkenbaarheid en vertrouwen. Je herkent hun toetsaanslagen en hun stem aan de telefoon. En je vindt het niet abnormaal als die ene collega eens diep zucht. Verschillende studies wijzen uit dat je productiviteit verhoogt als je telkens in dezelfde omgeving kan werken.”

Wie (of wat) vervangt de koffiekamer?

Maar in verbinding blijven met collega’s is niet altijd makkelijk in deze tijden van landschapskantoren en flexwerken. Daarom richtte Tom het online platform ‘Wie vervangt de koffiekamer’ op, waarop hij tips en tricks verzamelt voor meer verbinding op en rond de werkvloer.

“Blijf daaraan werken, aan die connectie met je collega’s en je werkplek. Idealiter is er bijvoorbeeld een gemeenschappelijke ruimte waar de collega’s kunnen verbroederen. Dat moet geen grote cafetaria zijn, het kan ook een gezellige ontmoetingsplek dicht bij het kantoor zijn. Hang in die ruimte een prikbord op met leuke mededelingen, dat helpt ook voor meer connectie.”

