“Hoe kan ik me weer openstellen?” Gloria worstelt met een seksueel trauma. Seksuoloog geeft advies

Professi­o­neel knuffelen is in opmars. “Na 10 uur knuffelen besefte ik dat ik het als job wilde doen”

Heb je er nood aan om eens goed vastgepakt te worden? Dan kan je je tegenwoordig tot een professionele knuffelaar wenden. Het beroep is al enkele jaren in opmars in de Verenigde Staten en onze buurlanden, maar ook bij ons zijn er inmiddels Belgen met een knuffelcarrière. Piero en Margo vertellen waarom hun diensten aanslaan. “Het kan zo’n deugd doen om een uur in iemands armen te liggen. Zeker als je dat, zoals sommigen van mijn klanten, al maanden of jaren niet meer gehad hebt.”

18 februari