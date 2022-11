Hoe kan een ouder zijn kind vermoorden? Experts: “Na scheiding voelt de vader zich een dúbbele verliezer”

In Waardamme verstikte papa Chris zijn dochtertjes Ona (5) en Maud (8). Onbegrijpelijk, en toch is 1 op de 100.000 moordslachtoffers een kind. Hoe slaagt een schijnbaar normale ouder erin om zijn kroost van het leven te beroven? Marieke Liem, een van Europa’s belangrijkste experten in kindermoord, en criminologe Anne Groenen geven een inkijk in het hoofd van de dader. “Vaders kiezen vaak voor fysiek geweld, een mes of een vuurwapen. Moeders eerder voor wurging of verdrinking.”