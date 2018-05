Hoe je ouders je eigen liefdesleven beïnvloeden Margo Verhasselt

18 mei 2018

08u00

Bron: Well + Good 0 Nina Die mooie blonde haren, die komen van mama. Dat koppige kantje dat bovenkomt tijdens discussies en je steevast als 'doorzettingsvermogen' bestempelt, komt dan weer van papa. Onze ouders schonken ons niet alleen een leven, ze gaven ons ook een voorbeeld mee. Maar is dat altijd positief? Zijn we geneigd hun pad op gebied van relaties te volgen? Soms is het niet slecht om hun geruzie eens onder de loep te nemen.

Of ze nu twee handen op een buik zijn, of al jaren geleden uit elkaar gingen. De relatie van je ouders, heeft je bewust of onbewust gemaakt tot wie je bent en zeker wanneer het op het kiezen van je eigen partner aankomt. De manier waarop je ouders met elkaar, of met hun partners omgaan, gaat voor jou een leidraad zijn in je eigen relaties. Maar dit kan voor moeilijkheden zorgen wanneer je partner andere gewoontes aanleerde.

Wat een relatie moeilijk maakt is het feit dat je twee soorten 'blauwdrukken' hebt legt Ashley Seeger, relatietherapeut uit Colorado, uit aan Well and Good. "Mijn grootste werk is kijken hoe een derde, gepersonaliseerde blauwdruk eruit ziet."

Hoe deden mama en papa het?

Bekijken hoe je ouders omgingen met verschillende zaken, zoals geld, verdriet en liefde, is erg belangrijk zegt Seeger. Maar vooral bekijken hoe ze omgaan met woede is een eye-opener. Denk na over je kindertijd, hoe reageerde je mama toen je iets stuk deed. Wat zei je papa toen je te laat thuiskwam als tiener? Of wat zeiden ze als ze kwaad waren op elkaar? Lieten ze elkaar uitspreken? Vertrok iemand zonder boe of ba? Je kan die informatie gebruiken als een handleiding voor jouw slechte gewoontes, en zo aan je eigen werken.

Mensen waarbij het bij de ouders nooit botste, hebben dezelfde informatie niet en kunnen hier natuurlijk ook niet op terugvallen. Daarnaast proberen veel ouders ruzies achter gesloten deuren te houden om zo hun kinderen te beschermen tegen harden woorden. Dat kan in theorie wel een goede aanpak zijn, maar het maakt het moeilijker in het latere leven. "Bij koppels die hun ouders nooit ruzie hoorden maken, kan de eerste ruzie als een ware shock komen, ze denken dan meteen 'dit was het dan, het einde van ons huwelijk is in zicht'," vertelt Seeger.

Ook onderzoek bevestigt deze theorie, een studie uit 2009 toont aan dat slechte interacties van ouders met conflict, een negatief effect kunnen hebben op hoe kinderen omgaan met conflict. Maar de keerzijde is wel positief, wanneer ouders positief omgaan met ruzies zullen hun kinderen dat ook doen.

Voor zij die hun ouders nooit zagen ruziën raadt Seeger aan eerlijk en open te zijn met je partner en samen naar een manier te zoeken waarop je met ruzies en discussies om kunt gaan.

Scheidingen

Gingen jouw ouders uit elkaar toen je amper drie was, en geloof je daardoor niet meer in ware liefde? Je moet geen bang hebben dat hetzelfde lot in de sterren geschreven staat. Seeger stelt dat mensen wiens ouders uit elkaar gingen juist oplettender zijn en problemen in hun eigen relaties gaan proberen voorkomen. "Spreek hierover met je partner," zegt Seeger. "Als het huwelijk van je ouders op de klippen liep, kan dat ook nu nog steeds in je achterhoofd zitten."

Er valt wat te leren uit ons verleden. Vaak kunnen er linken gelegd worden met de toekomst waar je het niet meteen zou verwachten. Is je vader uit het gezin vertrokken toen je zes was? Dan kan het zijn dat wanneer je kind zes jaar wordt, je onbewust afstand neemt van je partner, omdat dat je bang hebt dat jouw kind hetzelfde lot wacht. Op de hoogte zijn van mogelijke problemen kan je dan ook helpen geen overhaaste beslissingen te maken.

Kinderen zien de wereld door een andere bril dan volwassenen, nu terugkijken naar de relatie die je ouders hadden, kan je eigen beslissingen in perspectief brengen. Een voorbeeld hebben kan je relatie sterker maken, maar uiteraard mogen je ouders niet de enige bron zijn. Rondkijken en met anderen praten over relaties, of zelfs vergelijken met boeken en films, kunnen je een duidelijk beeld geven over wat belangrijk is voor jou. Al kijk je misschien best niet naar een Disneyfilm.